Ivica Puljić iz Washingtona : Amerikanci sada daju potporu Cvijanović kao što su Dodiku 1998.

Članica Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović je boravila u Washingtonu. Na stranici Državnoga predsjedništva te vijesti nema, što nije uobičajena praksa. Nije je bilo ni u protokolarnoj najavi. To se neće ni desiti. Sastanak je održan iza zatvorenih vrata, a domaćin je bio kao i prije četiri mjeseca u Daytonu zamjenik državnoga tajnika Christopher Landau.

O detaljima posjeta u Dnevniku 2 govorio je Ivica Puljić, dopisnik Federalne televizije iz Washingtona.

Puljić ističe kako je Christopher Landau vrlo visoko rangiran u State Departmentu, te da se sigurno razgovaralo o uklanjanju Milorada Dodika iz političkog života, s tim što strana koju Cvijanović zastupa traži da se protiv njega ne vode u budućnosti nikakvi novi sudski procesi. Dodaje i kako SAD traže da se 23. novembra održe prijevremeni predsjednički izbori u manjem bh. entitetu.

“Ovo je drugi susret Cvijanović – Landau. Prvi je bio u Daytonu 23. maja ove godine. S obzirom na to da je Cvijanović dobila vizu na šest mjeseci, logičan je zaključak da je to okvirni rok unutar kojega bi Amerikanci možda tražili neke rezultate od nje”, navodi Puljić.

Podsjetio je da su i Dodik i Cvijanović pod američkim sankcijama, a da Cvijanović lobira da one budu ukinute. Ističe i kako su Amerikanci podržali Milorada Dodika 1998. godine, kao što sada daju potporu Željki Cvijanović.

Puljić je pojasnio i što znači A1 viza, koju je dobila Cvijanović i koja vrijedi šest mjeseci važi.

“To je viza namijenjena stranim dužnosnicima najvišega ranga: predsjednicima, premijerima, ministrima vanjskih poslova, veleposlanicima ili konzularnim službenicima koji putuju u Ameriku u službene svrhe. Vize se, također, odobrava članovima uže obitelji glavnog nositelja vize A1, a svi su oni pod američkim sankcijama, pa je to sve zanimljivo”, istaknuo je Puljić.

Kazao je kako je zanimljivo da telefoni izaslanstva koje je predvodila Željka Cvijanović nisu radili dok je bila u Washingtonu, te da je s njom bila bivša Dodikova savjetnica za vanjsku politiku Ana Trišić-Babić, koja je i njena savjetnica i, kako navodi, moguća naredna šefica diplomacije Bosne i Hercegovine.

“Željka Cvijanović je imala zaštitu američke tajne službe tako da Amerikanci apsolutno znaju gdje se kretala i s kim se sastajala. Treba reći i da je Veleposlanstvo Srbije davalo logističku potporu i da ona nije imala kontakt s bosanskom ambasadom u Washingtonu”, dodao je Puljić.

Istaknuo je i to da je Rusija u Ujedinjenim narodima vrlo aktivna i da je u svom izvješću o situaciji u Evropi navela da Bosna i Hercegovina, odnosno, kako stoji u tom izvješću, Bošnjaci i Hrvati podržavaju nacizam.

(Kliker.info-FTV)