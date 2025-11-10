Ivica Puljić upozorava : Dodikov opasni narativ širi se prema ljudima bliskim Trumpu

Lobističko djelovanje Milorada Dodika u SAD-u nije novost. Međutim, ono poprima nove oblike. Jednako brutalnim jezikom koji koristi dvije decenije u Bosni i Hercegovini počeo se koritisti i u toj zemlji. Neko će reći da mu je to dozvoljeno, ili da je to kupio.

Dodik u SAD-u širi narativ o ‘islamskoj dominaciji u Evropi’

Ostavili se to po strani, ovako je izgledalo u septembru njegovo gostovanje u podkast intervjuu Lare Logan: bivšeg američkog ambasadora Michaela Murphyja nazvao je usred Amerike, doslovno, fašistom, a sebi je umislio da je faktor na svjetskoj političkoj sceni, te je Putinovu agresiju na Ukrajinu nadugo objašnjavao nepoštivanjima dogovora iz Minska. Ipak, u oči upada jedan novi i u kontekstu jačanja svjetske desnice mnogo opasniji narativ koji širi.

Pojednostavljeno kazano, zastupa tezu o tome, kako je RS sve ove godine bila brana kršćanskih vrijednosti Evrope od nadolazećeg, kako ga je nazvao, islamskog globalizma. Stoga bi se vjerovatno trebale abolirati i sve korištene metode od 1992. do danas na tom napredovanju bosanskih muslimana. Ipak, oni pronicljiviji vrlo brzo će shvatiti da ni tu nema ništa novo, već da se radi o blijedoj kopiji tretiranja Kosovskog boja iz pera akademika Francuske 5, ili SANU-a, za koje je poznato kako je završila.

Priča o lobiranju u američkim centrima moći ponovo je otvorila pitanje djelovanja pojedinih političkih i medijskih aktera u vezi s Bosnom i Hercegovinom.

Ivica Puljić, dopisnik FTV-a iz Washingtona, otkrio je niz zabrinjavajućih veza koje se odnose na širenje propagandnog narativa Milorada Dodika u američkom političkom prostoru.

„Ovdje je riječ o plaćenom intervjuu koji je devetom mjesecu napravljen u Banjoj Luci, ne ovdje u Americi, jer Dodik nije tada mogao doći u Ameriku“, objašnjava on.

Sve je bilo namješteno i dogovoreno, kasnije je dijeljeno na mnoge adrese

Dodaje da je intervju vodila Laura Logan, koja sebe naziva nezavisnom istraživačkom novinarkom, međutim, upozorava Puljić, radi se o vrlo kontroverznoj osobi koja je dobila otkaz na CBS-u i Fox Newsu i kojoj je plaćeno da dođe u Banju Luku kako bi intervjuirala Dodika.

U tom razgovoru on je, podsjeća Puljić, predstavljen kao žrtva islamskog progona, kršćanin koji se bori za kršćanska prava u RS-u, BiH i Evropi.

Iako Puljić ističe da je ‘sve bilo namješteno i dogovoreno’, zabrinjavajuće je što takva naracija ide kod ljudi koji mogu biti vrlo blizu predsjednika SAD-a.

„Intervju je potom preuzela Laura Loomer, poznata po teorijama zavjere, kažu da je agentica Mosada, žena koja je vrlo kontroverzna, krajnja desničarka na neonacističkoj nekoj platformi”, ističe Puljić, dodajući da Loomer ima akreditacije za Pentagon, da je putovala Trumpom u njegovoj predsjedničkoj kampanji i ima pristup i Trumpu i ljudima oko njega.

Čitavu priču je, dodaje, potom preuzeo i general Michael Flynn, koji je bio jedna od vodećih figura u Trumpovoj prvoj administraciji, pa je kasnije imao neke presude i suđenja.

Flynn, kako navodi Puljić, sve je to postavio dalje na društvene mreže, ali i uputio na razne adrese u State Departmentu, u Bijelu kuću, Pentagon itd.

Puljić ističe da se radi o narativu koji je vrlo opasan i kojem bi se vlasti u Bosni i Hercegovini trebale posvetiti i zaustaviti ga jer se radi o neistinama.

Upozorava da je riječ o istoj demagogiji koju je koristio i Radovan Karadžić devedesetih godina prošlog stoljeća, govoreći da su muslimani i Hrvati prijetnja srpskom narodu.

Iz Heritage fondacije potječe ideja o trećem entitetu

Govoreći o novom narativu o Bosni i Hercegovini koji se provlači kroz američke konzervativne krugove, Puljić pojašnjava da sve potječe iz Heritage fondacije.

„To je fondacija koja je napravila manifest prema kojem Donald Trump vlada u SAD-u“, ističe on.

Dodaje kako su u toj priči dva analitičara – Max Primorac i James Carafano, koji su napisali dvije analize u kojima se, također, iznose navodi o odbrani kršćanstva, ali i potrebi za stvaranje trećeg entiteta, te su ih uputili na neke adrese u američkoj administraciji. Na temelju toga, pojašnjava, nastaju nove analize i informacije koje se šalju na više instance.

„Treba reći da je Max Primorac iz Heritage fondacije čovjek blizak s DraganomČovićem, preko Željane Zovko, članice Evropskog parlamenta, a i hrvatski premijer Andrej Plenković se sreo s Primorcem i ljudima u Heritageu u maju ove godine.”

Puljić poručuje da Bosna i Hercegovina mora spriječiti da se šire laži koje mogu biti štetne po nju. Svako može imati stav o entitetima i trećem entitetu, ali se ne mogu koristiti laži da bi se to opravdalo, kao što to čine Max Primorac i James Carafano, zaključuje Puljić.

(Kliker.info-FTV)