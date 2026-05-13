Novinar Ivica Puljić komentirao je za FTV, nakon sjednice Vijeća sigurnosti UN-a, stavove Sjedinjenih Američkih Država prema ulozi visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, navodeći da je američka politika prema Christianu Schmidtu doživjela značajan zaokret.

Govoreći o nastupu američke predstavnice Tammy Bruce pred Vijećem sigurnosti, Puljić je istakao da je jedna od ključnih poruka bila spremnost SAD-a da učestvuje u izboru novog visokog predstavnika.

Promjena američkog odnosa prema Schmidtu

„Treba se pozvati na riječi Tammy Bruce, koja je danas zastupala Sjedinjene Američke Države na Vijeću sigurnosti, koja je rekla: ‘Mi ćemo surađivati oko novog visokog predstavnika, ali imat ćemo i svoje kandidate ako bude potrebno’“, rekao je Puljić.

Dodao je da je američka predstavnica zahvalila Christianu Schmidtu te naglasila da je Milorad Dodik napustio određene funkcije, da su povučeni sporni zakoni u Republici Srpskoj i priznata nadležnost Ustavnog suda BiH.

Puljić smatra da je promjena američkog odnosa prema Schmidtu povezana s projektom južne plinske interkonekcije i interesima povezanih američkih investitora.

„Američki stav o Christianu Schmidtu je promijenjen od jedne snažne javne potpore proteklih godina do aktivnog zahtjeva za njegovom ostavkom početkom ove godine“, rekao je on.

Govoreći o projektu južne interkonekcije, Puljić je doveo u pitanje finansijsku konstrukciju projekta, navodeći da javnosti nisu predstavljeni konkretni podaci o finansiranju.

„Ništa ne znamo o tome. Nisu uzeli nijedan kredit, nijedan zajam, ni od jedne banke, ni domaće, ni strane. Gdje je ta finansijska konstrukcija? Ja ne kažem da je nema, samo postavljam pitanje gdje je jer bih volio to vidjeti jer se tako radi nešto na transparentan način“, kazao je.

Komentirajući tvrdnje Milorada Dodika da je Christian Schmidt izgubio podršku SAD-a zahvaljujući lobiranju RS-a, Puljić je rekao da za takav trijumfalizam nema osnova.

„Nema, apsolutno nema. Nije to vezano uz njegova nikakva plaćanja. To je vezano uz ovo što sam govorio – o južnoj interkonekciji. Tu su Trumpovi ljudi upleteni, tu je čak i novac Trumpove obitelji umiješan“, izjavio je.

Puljić je podsjetio i na nedavnu posjetu sina američkog predsjednika Banjoj Luci, postavljajući pitanje motiva te posjete.

„Zašto je sin američkog predsjednika dolazio u Banju Luku? Ne sigurno da vidi Igora Dodika, nego da možda nešto urade zajedno“, rekao je.

Tvrdnje o serverima i finansijskim tokovima

U nastavku je iznio i tvrdnje o mogućem izmještanju digitalne infrastrukture kako bi se izbjegle finansijske istrage.

„Imam informacije da Amerikanci pokušavaju skloniti određene servere da ne bi finansijski ovdje bili istraživani, a onda ih se skloni u Bjelorusiju, u Pakistan ili unutar BiH u entitet RS“, izjavio je Puljić.

Dodao je i da bi takav potez mogao otežati pristup američkim finansijskim institucijama relevantnim podacima.

Govoreći o sjednici Vijeća sigurnosti UN-a, Puljić je ocijenio da je riječ o „velikom ruskom porazu kao i porazu politike Milorada Dodika“, podsjećajući na ranije najave zatvaranja OHR-a i ukidanja obraćanja visokog predstavnika pred Vijećem sigurnosti.

„Nema ništa od toga, a to je uobičajna Dodikova retorika na koju smo navikli“, rekao je Puljić, dodajući da Dodik „će nastaviti sa svojim provokacijama, ali to ne znači da ima snagu o kojoj govori“.

Na kraju je naveo da su njegove tvrdnje tokom sjednice potvrdili predstavnici Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i Velike Britanije.

(Slobodna Bosna)