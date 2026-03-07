Ivica Puljić : “Situacija izmiče kontroli, a ovo podsjeća na Putinove tvrdnje”

Evo što kaže je li SAD spreman na ovaj rat.

“SAD nije spreman za ovaj rat. To dokazuju brojne kontradiktorne informacije vladinih dužnosnika. Ovo je sad regionalni sukob, a Trumpovi suradnici govore da je ovo rat, pa malo da nije rat već da je ovo vojna akcija što podsjeća na Putinovu tvrdnju za Ukrajinu, zar ne?

Posljednjih 17 mjeseci Trump je podrivao američku diplomaciju i odnose sa saveznicima, otpustio je na desetke karijernih iskusnih diplomata, nekoliko ključnih mjesta na Srednjem istoku je nepopunjeno, u skoro godinu dana otpušteno je 1300 poslanika, uključujući i stručnjake za Srednji Istok i protuterorizam.

Razmontirana je agencija USAID koja je bila ključna i bila bi ključna u ovakvim situacijama. FBI je otpustio 12 vodećih agenata koji su bili protuobavještajni stručnjaci za Srednji Istok i za Iran. Znamo da Iran ima s druge strane sposobnu obavještajnu zajednicu.

Vidljiv je nedostatak planiranja i razumijevanja što se događa zapravo na terenu. Zato situacija polako izmiče kontroli. Europski saveznici razumiju što budućnost može donijeti.

Sve to nakon što je Trump pokazao nepoštivanje upravo europskih saveznika pa i šire. Sada mu Europa treba i logistički naravno. Zračne luke, morske luke, treba mu politički kao potpora u svijetu diplomacije.

Europa mu treba, Ukrajina mu treba. To je sadašnja situacija”, kaže Puljić.

Amerikanci se plaše

Amerikanci ne pozdravljaju najave o još jačem udaru na Iran.

“Američki građani to ne pozdravljaju, plaše se mnogo šireg sukoba, a ima najava da će se doista ovo se produžiti.

Središnje zapovjedništvo kaže da će rat trajati do rujna, traže sredstva za novih 100 dana rata, to je oko 50 dodatnih milijardi. Sad navodno košta i više od jedne milijarde dolara dnevno.

Trump ima potporu za ratovanje u Kongresu, jer Kongres je pod kontrolom njegovih ljudi, ali nema potporu među građanima.

Sve je manje informacija o zbivanjima na terenu, a sve više Trumpizama, poput ovog današnjeg da neće biti dogovora s Iranom, osim bezuvjetne predaje.

Ljudi jednostavno više ne nasjedaju na takvu vrstu njegovih poruka.

Plaše se Amerikanci da Izrael sve više uvlači Ameriku u rat, tako da Izrael ima sve manju potporu među američkim građanima.

Trump još uvijek misli da će imati scenarij zvan Venezuela, ali to je nemoguće kada je u pitanju Iran. Bar ne u ovoj fazi, a vjerujem ni u daljoj nekoj fazi.

Ministar obrane kaže da bi se napadi na Iran mogli dramatično pojačati i povećati. Iran se sprema za američku kopnenu invaziju.

Zato Amerikanci nisu za jače ratovanje. Sve je izglednije da su američke rakete pobile učenice u Iranu, točnije 165 učenica. Sve je izglednije da Amerika nema plan i nema izlaznu strategiju.

Ono čega se još Amerikanci više plaše je skuplje gorivo, što će prouzročiti nova poskupljenja.

Prosječna cijena je 3,32 dolara po galonu benzina. Super je više od 5 dolara. Trump kaže, to je ok, bit će to kratkotrajno. Da vidimo”, kaže Puljić.

