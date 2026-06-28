Novinar Ivica Puljić govorio je o odnosu Sjedinjenih Američkih Država prema Bosni i Hercegovini nakon odluke o produženju izvanrednog stanja za Zapadni Balkan, ocijenivši da se međunarodni odnosi mijenjaju te da domaći političari moraju prilagoditi svoj pristup novoj američkoj administraciji.

Bosna i Hercegovina između interesa Amerike i Evrope

Komentirajući aktuelnu ulogu SAD-a u Bosni i Hercegovini, Puljić je kazao da evropska neodlučnost i izostanak odlučnijeg djelovanja međunarodne zajednice ostavljaju prostor za preispitivanje američke uloge u BiH.

„Evropska neodlučnost i odricanje Vijeća za implementaciju mira od vlastite dužnosti prema Bosni i Hercegovini prisiljavaju Sjedinjene Države da ispitaju svoju ulogu u trenutnoj međunarodnoj prisutnosti u Bosni i Hercegovini“, rekao je Puljić.

Dodao je kako se Bosna i Hercegovina trenutno nalazi između interesa Evrope i Sjedinjenih Država, navodeći da je američki fokus usmjeren na Južnu plinsku interkonekciju, plinske elektrane i dvije zračne luke.

„Od svega toga znamo jedino da postoji ideja. Za sada nema finansijske konstrukcije, nema transparentnosti. Ali ima snažne povezanosti s Trumpovim režimom, što baš i ne ulijeva sigurnost s obzirom na ono što se događa unutar Amerike, ali i diljem svijeta gdje Trump ima svoje prste. Kažu da je krajnji cilj prekinuti širenje ruskog utjecaja na Balkanu“, kazao je.

Govoreći o američkoj politici prema Rusiji, Puljić ističe da treba razlikovati odnos predsjednika Donalda Trumpa prema Rusiji i predsjedniku Vladimiru Putinu.

„Trump ne voli Rusiju, ali voli Putina. Taj način na koji Putin vlada, autokratski, željeznom rukom. To bi američki predsjednik volio, ali ni demokracija ne umire preko noći“, rekao je.

Nova realnost u Washingtonu

Osvrćući se na promjene u američkoj administraciji, Puljić je istakao da današnji State Department više nema diplomate koji su neposredno poznavali ratnu i poratnu historiju Bosne i Hercegovine.

„Kongres ima potporno razumijevanje za situaciju u Bosni i Hercegovini, znaju što se događa, dok State Department ima svoju agendu. U Trumpovoj administraciji više nema nijednog diplomata iz takozvanog Dejtonskog razreda, koji su odlično poznavali ratnu i poratnu povijest Bosne i Hercegovine. Sada imamo ljude koji se ne obaziru na ono što se događalo devedesetih“, naglasio je.

Puljić smatra da su Milorad Dodik i Željka Cvijanović prepoznali način na koji mogu ostvariti utjecaj u novoj administraciji.

„Milorad Dodik i Željka Cvjanović ispravno su procijenili da upravo na njih treba ciljati, najlakše i najbrže, naravno, ići preko novca. Dodik je i ranije lobirao, potrošio ogromne novce, ali nije ništa mogao učiniti. Sada jest“, istakao je Puljić.

Prema njegovim riječima, političari u Sarajevu trebali bi prilagoditi svoju strategiju novim okolnostima u Washingtonu.

„Političari u Sarajevu moraju razumjeti novu realnost, moraju mijenjati svoj pristup Trumpovoj administraciji, moraju više razmišljati kao poslovni ljudi, manje kao političari“, poručio je.

Dodao je i da Dodik koristi taktiku u kojoj sebe predstavlja kao zaštitnika kršćanstva od islamizacije i to trenutno prolazi u Washingtonu – upozorio je Puljić.

Prilika za saradnju kroz namjensku industriju

Govoreći o mogućem imenovanju novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, Puljić je naveo da bi brigadni general Ronald Johnson mogao otvoriti prostor za saradnju u oblasti namjenske industrije.

„To je velika prilika za entitet Federacija BiH, čiji bi predstavnici kroz Ambasadu Bosne i Hercegovine u Washingtonu morali kontaktirati gospodina Johnsona, bez obzira što još nije potvrđena njegova nominacija u Senatu“, zaključio je Puljić.

Prokomentirao je i predstojeći susret Bosne i Hercegovine i SAD-a na Mundijalu. Kazao je kako su Amerikanci pred ovu utakmicu prepotentni i arogantni, ne razumijevajući, kako je istakao, da je Bosna i Hercegovina već pobjednik i da je to za nju samo još jedna utakmica.

(Kliker.info-FTV)