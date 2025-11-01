Ivica Puljić o sjednici Vijeća sigurnosti UN-a: Amerikanci Bosnu i Hercegovinu prepuštaju Evropskoj uniji

Dopisnik Federalne televizije iz SAD-a Ivica Puljić izvijestio je nakon sjednice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija da je ton američke administracije prema Bosni i Hercegovini vidno promijenjen. U fokusu sjednice, osim izvještaja visokog predstavnika Christiana Schmidta, našla se i tema ukidanja sankcija zvaničnicima Republike Srpske, što je, prema Puljiću, izazvalo najviše pažnje.

Puljić je u javljanju istakao da je izlaganje američke predstavnice bilo vrlo indikativno.

„Amerikanci ne žele biti previše umiješani u poslove Bosne i Hercegovine. Predstavnica SAD-a čak je devet puta upotrijebila riječ stabilnost. To dovoljno govori o novom kursu američke politike.“, rekao je Puljić.

Prema njegovim riječima, Washington želi uspostaviti stabilnost u regiji kako bi se mogao fokusirati na globalne izazove poput odnosa s Rusijom i Kinom.

„Dogovor iza zatvorenih vrata“

Puljić je podsjetio da je američka predstavnica pohvalila Narodnu skupštinu Republike Srpske, rekavši da su „ispunili ono što se od njih tražilo“, čime je indirektno potvrđeno postojanje dogovora između američkih i entitetskih zvaničnika.

„Ona je jasno rekla da su vođeni diskretni razgovori i pregovori. Ono što smo ranije pretpostavljali sada je potvrđeno. Amerika očigledno mijenja svoj stav“, kazao je Puljić.

Tišina o OHR-u

Ono što je posebno privuklo pažnju, prema njegovim riječima, jeste potpuno izostavljanje spominjanja OHR-a i Christiana Schmidta u obraćanju američke predstavnice.

„To je vrlo zanimljivo. Ranije smo od Amerikanaca redovno slušali čvrstu podršku uredu visokog predstavnika. Ovaj put nije bilo ni riječi o tome. Očito je da SAD sada prepuštaju Bosnu i Hercegovinu Evropskoj uniji“, istakao je.

Predstavnica SAD-a, dodao je, posebno je zahvalila EU i misiji EUFOR Althea, ističući njihovu ulogu u „očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH“.

Schmidt traži kontinuitet OHR-a, Komšić upozorava na secesionizam

U nastavku sjednice pročitano je i redovno polugodišnje izvješće visokog predstavnika Christiana Schmidta, koji je, prema Puljiću, ponovo kritikovao vlasti Republike Srpske i Milorada Dodika.

„Schmidt je u izvještaju upozorio na antidejtonske poteze i ponovio da OHR mora ostati dok se ne osigura stabilno funkcionisanje institucija BiH. Istovremeno je član Predsjedništva BiH Željko Komšić upozorio da ideje o secesiji nisu okončane te da međunarodna zajednica mora reagovati“, naveo je Puljić.

Komšić je, dodao je, poručio da bi, ukoliko Schmidt ode, trebalo imenovati novog visokog predstavnika, ali uz zadržavanje bonskih ovlasti.

Oštra polemika Srbije i BiH u UN-u

Puljić je prenio i detalje oštre polemike između predstavnika Srbije Radomira Ilića i ambasadora BiH pri UN-u Zlatka Lagumdžije.

„Predstavnik Srbije praktično je prebrojavao ‘krvna zrnca’ birača u BiH, na što mu je Lagumdžija odlučno odgovorio, rekavši da je Željko Komšić legalno izabran i da se takav govor ne smije tolerisati u Ujedinjenim narodima“, izvijestio je Puljić.

Predstavnik Hrvatske, dodao je, govorio je smirenijim tonom, ističući da Hrvati u BiH nemaju svog izabranog člana Predsjedništva, ali bez dodatnih političkih poruka.

(Kliker.info-FTV)