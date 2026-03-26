Na Capitol Hillu u Washingtonu održana je izložba Sarajevske Hagade, jednog od najznačajnijih simbola bosanskohercegovačke tradicije i suživota. Događaju su prisustvovali predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović, ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković, kao i brojni predstavnici američke administracije, Kongresa i Senata, diplomatskog kora i vjerskih zajednica.

O značaju događaja govorio je novinar Ivica Puljić, naglašavajući dugotrajnu pripremu.

„Iznimno je važna. Organizacija ovog događaja počela je još prije šest mjeseci. Organizatori su Ezra Friedlander iz židovske grupacije Friedlander iz New Yorka, te BiH ambasada u Washingtonu i velepostanik Sven Alkalaj.“

Priča o Bosni i Hercegovini kakvu svijet želi vidjeti

Puljić ističe kako je skup bio prilika da se međunarodnim zvaničnicima predstavi drugačija, pozitivna slika države.

„Ovaj skup bio je zaista dobra prilika da se gostima, uglavnom senatorima, kongresmenima, ali i predstavnicima State Departmenta, ukaže na jednu plemenitu Bosnu i Hercegovinu, u kojoj su u drugom svjetskom ratu jedan katolik, Jozo Petrović, koji je bio ravnatelj Nacionalnog muzeja, te kustos, musliman, Derviš Korkut, sklonili i zaštitili židovsku Hagadu od nacista.“

Dodaje i reakcije prisutnih:

„Ova jedinstvena prilika za predstavljanje Bosne i Hercegovine je odlično iskorištena i visoki gosti su bili veoma zadovoljni kada su čuli cijelu priču. Njihova je poruka bila želimo podržati takvu Bosnu i Hercegovinu, a ne onu koja je podijeljena.“

Simbolika zajedništva u teškom vremenu

Posebnu težinu događaju dala je činjenica da su na jednom mjestu bili predstavnici različitih religija. „Bilo je zanimljivo vidjeti na jednom mjestu židovske rabaje, muslimanske imame, u vrijeme kada je geopolitička stvarnost prilično okrutna. Ovo nije bio politički skup, nije bio određen s trenutačnim globalnom situacijom.“

Danas su se također s važnom porukom obratili i predsjedavajući Predsjedništva BiH Denis Bećirović i ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković.

Večera uoči Pesaha i značaj Hagade

Događaj je organiziran uoči Pesaha, a centralni dio bila je tradicionalna večera. „Prvo treba reći da je zapravo ova večera upriličena zato što je to svečana vjerska večera pred početak najvećeg židovskog praznika, bolje rečeno blagdana, Pesaha. Ta večera se zove Sedar.“

Puljić objašnjava i širi kontekst predstavljanja: „A Sarajevska hagada je ovdje predstavljena kako bi se međunarodnoj publici ukazalo na bogatu židovsku baštinu BiH i njezin povijesni značaj.“

Suprotne poruke iz iste države

Osvrnuo se i na političku dimenziju percepcije Bosne i Hercegovine u svijetu:

„Ovaj skup i poruke koje smo čuli u potpunoj su suprotnosti s onim što poručuju oni koji razbijaju BiH, poput Milorada Dodika i njegovih suradnika, kad dođu ovdje u Ameriku, što poručuju, koji kroz iznimno skupa lobiranja stavljaju sebe na krajnje desničarsku poziciju i jednostavno ne predstavljaju BiH onakvom kakva ona jeste.“

Ističe i važnu pouku: „Pokazano je da nije potrebno trošiti milijune dolara i da je dovoljno govoriti o svojoj zemlji s poštovanjem.“

Jasna poruka iz State Departmenta

Na skupu se obratio i Daniel J. Lawton, zamjenik pomoćnika državnog tajnika za Evropu i Euroaziju, čovjeka koji je u samom vrhu State Departmenta za Bosnu i Hercegovinu kakva je stvorena u Dejtonu, odnosno za teritorijalni integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine.

„Čuli smo inspirativnu priču o Sarajevskoj Hagadi, ali to nije priča, to je istina. I to je istina koja je dio zajedničke historije Bosne i Hercegovine. To je priča na koju svi građani Bosne i Hercegovine mogu biti ponosni. To je priča šta stabilno i otporno društvo može postići. Ta lekcija je u samom središtu američke politike prema Bosni i Hercegovine.“

Zaključno, Ivica Puljić ocjenjuje: „Osobno mislim da je ovo bio jedan odličan skup koji je pokazao, prikazao Bosnu Hercegovinu u njenom najboljem svijetu.“

(Kliker.info-FTV)