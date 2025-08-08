Ivica Puljić iz Washingtona : SAD neće zbog Dodika riskirati stabilnost na Balkanu

Odbrana Milorada Dodika koristi sve raspoložive pravne mehanizme, država BiH šalje poruku da niko nije iznad zakona, a ruska ambasada u Sarajevu otvoreno je podržala Milorada Dodika. Iz State Departmenta jasno su odgovorili na upit Federalne televizije o nepoštivanju presude. Sjedinjene Države podržavaju teritorijalni integritet i suverenitet BiH i pozivaju sve strane na suzdržanost dok državne institucije rade svoj posao. Tim povodom za Dnevnik 2 Federalne televizije govorio je Ivica Puljić, dugogodišnji dopisnik iz SAD-a.

Govoreći o konsultacijama Vijeća sigurnosti UN-a iza zatvorenih vrata o BiH, a nakon presude Dodiku, kazao je da ‘Amerika neće zbog Milorada Dodika ni na koji način riskirati stabilnost na Balkanu’.

„To su stari pokušaji već godinama, ruski i srpski, gdje Milorad Dodik i Željka Cvijanović pokušavaju nešto učiniti u Vijeću sigurnosti. I do sada vrlo neuspješno“, kazao je on.

Dodaje da je svim članicama Vijeća sigurnosti na zatvorenoj sjednici podijeljen prijepis Dodikove pres-konferencije u kojoj je on, kako navodi Puljić, on potpuno ogoljen kao nacionalist koji vrijeđa bošnjački narod.

„Misli da će to donekle uzdrmati na neki način i pomaknuti na njegovu stranu zapadne zemlje, kojima to ne pada na pamet, oni i dalje pružaju punu potporu visokom predstavniku, označuju RS kao najvećeg stvaratelja problema, svi osim Rusije, i ponekad Kine. Tako da tu nema nikakvih novosti, nikakve koristi za RS. Čak se više razgovaralo o Moldaviji nego o BiH ili o RS-u“, istakao je.

(Kliker.info-FTV)