Ivica Puljić iz Washingtona o vizama : Iz regije uvrštene zemlje s muslimanskim stanovništvom

State Department donio je odluku o privremenom obustavljanju procesa izdavanja useljeničkih viza za državljane 75 zemalja svijeta, a među njima je i Bosna i Hercegovina. Također, na listi zabrane izdavanja viza su Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Kosovo te Albanija. Prema internom memorandumu State Departmenta, pauza u izdavanju viza trajat će neodređeno vrijeme, sve dok nadležne službe detaljno ne provedu procedure i sigurnosne provjere.

O detaljima u Dnevniku 2 govorio je Ivica Puljić, dopisnik Federalne televizije iz Washingtona.

„Trebalo bi sve početi 21. ovog mjeseca, a te ključne detalje suspenzije su zapravo – da se to odnosi na osobe koje traže stalni boravak, zelene karte i status imigranata. To je prije svega posvećeno njima.

Iznimke su, suspenzija se ne odnosi na neimigrantske vize, kao što su privremene turističke, studenske ili poslovne vize. Naravno, to uključuje putovanje na Svjetsko prvenstvo u nogometu 2026. godine. To su iznimke“, pojasnio je Puljić.

A koje je obrazloženje ovakve odluke, Puljić je nadalje kazao:

„Administracija je navela zabrinutost zbog javnog tereta, kako kažu, navodeći da je cilj ove mjere spriječiti ulazak osoba kojima bi mogla biti potrebna državna, socijalna ili javna pomoć. Pregled provjere, konzularnim uredima naloženo je da pauziraju donošenje odluka, dok agencija ponovo procjenjuje postupke provjere. Malo je konfuzno, ali šta je tu je“.

Inače, State Department je do sada poništio preko 100.000 viza, uključujući oko 8.000 studentskih i 2.500 specijaliziranih viza za osobe koje su imale susrete s američkim policijskim snagama zbog kriminalnih aktivnosti, navodi Puljić, prenoseći kako u State Departmentu kažu da će ‘nastaviti deportirati nasilnike, kako bi osigurali sigurnost Amerike’.

Na pitanje da li će se lista zemalja možda proširiti, kazao je kako je sve moguće.

„Vrlo je moguće. Pazite, tu su i Brazil i Rusija, dakle velike zemlje“, rekao je Puljić.

Ono što je istakao kao interesantno, a riječ je o Zapadnom Balkanu, jeste izostanak Srbije s liste zemalja:

„Sve ove zemlje, govoreći o Zapadnom Balkanu, imaju priličan broj muslimanskog stanovništva, što možda može biti neka odrednica. Možda ne može, ja to još uvijek ne znam, ali to su samo neke stvari koje su vrlo vidljive kad pročitate informaciju. Recimo, zašto nema Srbije u svemu tome? Ko zna, možda su oni već nešto lobirali oko toga… Saznat ćemo u idućim danima više oko svega ovoga“, kazao je na kraju.

