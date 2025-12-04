Ivica Puljić iz Washingtona : Kongresmeni poručili da su Dodik i Srbija najveći izvor nestabilnosti Zapadnog Balkana

U organizaciji Pododbora za Evropu pri Komitetu za vanjske poslove Zastupničkog doma američkog Kongresa održano je saslušanje o stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Predsjedavajući komiteta poručio je da je riječ o “ključnoj regiji za očuvanje evropske sigurnosti”.

Na saslušanju su posebno odjeknule poruke Edwarda Josepha sa Univerziteta Johns Hopkins, koji je ocijenio pogrešnom odluku administracije SAD-a o ukidanju sankcija Miloradu Dodiku te pohvalio projekt Južne plinske interkonekcije.

U nastavku izdvajamo analizu dopisnika FTV-a iz SAD-a Ivice Puljića.

„Fokus je zapravo bio na negativnoj ulozi Srbije kao ruskog saveznika te na kritikama američke administracije zbog odluke da ukine sankcije Miloradu Dodiku. Najmanje zadovoljni ovim svjedočenjem mogu biti upravo Dodik i Srbija“, istakao je Ivica Puljić.

Prema njegovim riječima, kongresmeni su otvoreno pitali zašto su sankcije ukinute, te su Dodika i Srbiju označili kao „vodeće probleme“ kada je riječ o stabilnosti BiH i Kosova.

Puljić dodaje da su svjedoci iznijeli i stav da State Department Albina Kurtija trenutno vidi kao prepreku, te da je najavljeno pokretanje rezolucije o položaju manjina u Srbiji, posebno Albanaca.

Podrška Južnoj interkonekciji i mogući produžetak plinovoda

Puljić otkriva da su američki zvaničnici snažno podržali Južnu plinsku interkonekciju i američka ulaganja u projekat.

„Zanimljivo je da se prvi put spominje mogućnost produžetka plinovoda i do Banje Luke, ne samo do Novog Travnika i Mostara“, rekao je Puljić, napominjući da je riječ o neformalnom razgovoru s dvojicom zvaničnika iz američkog Ministarstva energetike i da potvrda još nema.

Šta su u Kongresu rekli Max Primorac i Edward Joseph?

U prilogu su emitovani i dijelovi saslušanja. Max Primorac iznio je izuzetno oštre ocjene stanja u BiH:

„30 godina nakon Dejtona i milijardi uloženih dolara, Bosna i Hercegovina je propala država. Ekonomija se raspada, populacija opada, a tenzije među narodima su snažne.“

Edward Joseph je odgovorio jednako oštro:

„Ne slažem se s tim da se ljudima nameće identitetska pripadnost niti da se uvodi teritorijalizacija. Ideje o novoj federalizaciji ili entitetu su opasne i vode u nove krize.“

Puljić: Ovakva svjedočenja više odjeka imaju u BiH nego u Washingtonu

Puljić upozorava da je riječ o saslušanju malog pododbora sa 7–8 kongresmena:

„Ovo nije bio veliki skup, niti se u Washingtonu smatra događajem od velike težine. Mnogo veći odjek ima u Bosni i Hercegovini.“

Naglasio je i da se postavlja pitanje zašto bosanskohercegovački ambasador u SAD-u nije prisustvovao saslušanju, što bi, kaže, bilo važna diplomatska gesta.

O trećem entitetu: ‘Nerealno bez promjene Ustava ili konflikta’

Puljić ocjenjuje da retorika o trećem entitetu uglavnom služi unutrašnjoj političkoj sceni u BiH:

„Treći entitet se ne može uvesti bez promjene Ustava ili bez konflikta. Mnogo je vjerovatnije da se takvom retorikom vrši pritisak da Bošnjaci odustanu od izbora hrvatskog člana Predsjedništva.“

Dodaje da Max Primorac ima pravo na svoje stavove, ali da su pojedini dijelovi njegovog izlaganja bili „neistiniti i manipulativni“, te da on „nije lobist hrvatske vlade, iako se upravo sastao s ministrom vanjskih poslova Hrvatske u Washingtonu“.

„Ovo svjedočenje imalo je mnogo veći odjek u BiH nego u američkom Kongresu.“

(Kliker.info-FTV)