Ivica Puljić: Dodikov lobistički puč nije uspio, SAD žele jedinstvenu i stabilnu BiH (Video)

“Važno je naglasiti da su Amerikanci svjesni da nestabilna BiH nije dobra za njihove poslove u zemlji. Gospodin Landau nekoliko je puta naglašavao da je glavni američki cilj stabilnost, a tu stabilnost trenutno remeti Milorad Dodik. Sastanak je ocijenjen kao dobar, Landau je kritikovao Dodika, a dao je i podršku projektima poput Južne plinske interkonekcije. O Izbornom zakonu se nije razgovaralo, ali je spomenuta državna imovina BiH, jer je to važno za američka ulaganja”, naveo je Puljić, prenosi FTV.