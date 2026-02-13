Ivica Puljić: Dodikov lobistički puč nije uspio, SAD žele jedinstvenu i stabilnu BiH (Video)
Puljić je dalje pojasnio da su Amerikanci vrlo jasno prenijeli svoj stav o trenutnoj situaciji u BiH.
“Važno je naglasiti da su Amerikanci svjesni da nestabilna BiH nije dobra za njihove poslove u zemlji. Gospodin Landau nekoliko je puta naglašavao da je glavni američki cilj stabilnost, a tu stabilnost trenutno remeti Milorad Dodik. Sastanak je ocijenjen kao dobar, Landau je kritikovao Dodika, a dao je i podršku projektima poput Južne plinske interkonekcije. O Izbornom zakonu se nije razgovaralo, ali je spomenuta državna imovina BiH, jer je to važno za američka ulaganja”, naveo je Puljić, prenosi FTV.
On je dalje prenio i službenu izjavu State Departmenta:
Puljić je zatim naglasio značaj američkog stava.
“Lobistički puč Dodika nije uspio. Gala večera u Washingtonu i aktivnosti Vijeća za jačanje veza između Marylanda i BiH pokazale su da međunarodni partneri podržavaju jedinstvenu i stabilnu BiH.”
Važno je istaći i to da je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković poslao pismo Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija (VS UN) i međunarodnim partnerima u kojem je, između ostalog, navedeno:
“Cilj ovog ugovora uključuje nezavisnost RS-a od BiH. Ove aktivnosti predstavljaju direktan napad na ustavni poredak i pokušaj legitimizacije secesionističkih ciljeva, što podriva temelje države. Bosna i Hercegovina poziva međunarodnu zajednicu da reagira jasno i odlučno u odbranu međunarodnog prava i Daytonskog sporazuma.”
Shodno tome, Puljić je naglasio važnost formalnog statusa dokumenta.
“Pismo je službeni dokument Vijeća sigurnosti i dostavljeno je svim 193 članice UN-a. Bit će ključno za polugodišnju sjednicu Vijeća sigurnosti o situaciji u BiH”, rekao je Puljić.
Puljić je pojasnio da će se pažnja sada fokusirati na Minhensku sigurnosnu konferenciju.
“Vanjskopolitički fokus preselio se u Minhen. Američki državni sekretar Marco Rubio i predstavnici BiH, uključujući člana Predsjedništva BiH Denisa Bećirovića i predsjedavajuću Vijeća ministara Borjanu Krišto, imat će niz aktivnosti. Ministar Konaković već je proslijedio pismo o lobiranju RS-a kontaktima u Evropi i SAD-u. Rubio odlazi u Slovačku i Mađarsku, koje naziva najvećim američkim prijateljima. Treba vidjeti hoće li Dodik, Cvijanović i Karan biti u Budimpešti kada američki državni sekretar bude tamo”, konstatovao je Puljić koji je na kraju podsjetio na izjavu državnog sekretara SAD-a Marca Rubija prije njegovog odlaska u Minhen: “Stari svijet je nestao, stvara se nova geopolitika.”
(Kliker.info-N1)
Komentari