Ivica Puljić: Amerikanci žele da Cvijanović zamijeni Dodika, Konakovićeva posjeta u pravo vrijeme

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković u trodnevnoj je radnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Niz sastanaka s predstavnicima američke administracije, te članovima Kongresa Sjedinjenih Američkih Država. Fokus, aktualna politička situaciji u našoj zemlji i regiji, s naglaskom na reformske procese u kontekstu europskih i euroatlantskih integracija. O ovoj temi smo u Dnevniku 2 razgovarali sa Ivicom Puljićem, dopisnikom Federalne televizije iz SAD-a.



Dio sastanaka već je održan tijekom dana. Koje su ključne poruke? Odnosno, koliki je značaj ovih sastanaka i možemo li biti zadovoljni ishodom?

– Ja mislim da se može biti jako zadovoljan s ovom posjetom gospodina Konakovića. Vrlo je važno razgovarati sa svim segmentima američke vlade, i izvršnom vlasti i zakonodavnom. To je upravo ono što on radi. Sad je upravo u Kongresu, bio je u Bijeloj kući, Vijeću za nacionalnu sigurnost – gdje se rade operativne stvari. Razgovaralo se o mineralima, Amerikanci bi to naravno plaćali. Razgovaralo se o vojnoj i ekonomskoj suradnji, pružena je potpora BiH za teritorijalni integritet i suverenitet, u to nema sumnje. Neće SAD razgovarati sa entitetom – u to budite uvjereni. Treba još kazati i da ima jedna stvar o kojoj gospodin Konaković nije razgovarao, ali moji izvori mi kažu da je moguće da će Amerikanci razgovarati, tačnije već razgovaraju sa Željkom Cvijanović o tome da ona, na neki način, zamijeni Milrada Dodika. Ona je dolazila već dva puta u SAD i imala odvojene razgovore s ljudima iz američke administracije, koji pokazuju želju da ona bude glavni igrač na srpskoj strani.

Gospodin Konaković nije razgovarao o tome i nema veze s njim, ovo je prema mojim izvorima iz State Departmenta. Ovo je vrlo važna posjeta i dolazi u pravom trenutku – to je moja procjena. Prije nekoliko dana su bili vodeći ljudi iz State Departmenta, vodeći odmah iza državnog tajnika Marca Rubia, vezani za Evropu i za Balkan, dakle konkretno vezani za BiH. Ovdje je ministar Konaković imao pametne i dobre razgovore u Bijeloj kući. Vodili su se pregovori koji se mogu voditi samo na državnoj razini, ne mogu entiteti o tome pregovarati. To nikakve veze nema ovdje u Washingtonu, to je samo jedna propaganda koja dolazi iz Banja Luke i ponekad iz Beograda. Ovdje to nema nikakve važnosti. Ono što je važno je da su SAD potvrdile da stoje iza teritorijalnog integriteta i suvereniteta BiH i da neće razgovarati s entitetima., kazao je Puljić.

(Kliker.info-FTV)