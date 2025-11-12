“Italijanski “turisti smrti” uskoro na optuženičkoj klupi za ubijanje Sarajlija

Kako što je poznato, Milansko tužilaštvo otvorilo je istragu nakon tvrdnji da su tokom opsade Sarajeva bogati strani državljani, među njima i Italijani, plaćali velike sume novca da s položaja bivše Vojske Republike Srpske pucaju na civile u opkoljenom gradu, a interesovanje za cijeli slučaj pokazali su mediji iz cijelog svijeta.

Italijani, Nijemci, Francuzi…

Novinar Ezio Gavazzeni, tužilaštvu je predao obimnu dokumentaciju o tzv. “vikend snajperistima”, navodi agencija ANSA.

Gavazzeni tvrdi da su učesnici dolazili iz Italije, Njemačke, Francuske i Velike Britanije, bez političkih ili ideoloških motiva, već iz zabave i ličnog zadovoljstva. Prema njegovim navodima, italijanski državljani putovali su preko Trsta i Beograda do linija bosanskih Srba iznad Sarajeva.

Istragu vodi tužilac Alessandro Gobbis, a istražuje se sumnja “na višestruka ubistva s posebnom okrutnošću”. Gavazzeni očekuje da će tužioci uskoro ispitati identificirane osobe, među kojima su trojica Italijana iz Torina, Milana i Trsta.

BiH pruža podršku istražiteljima

Svjedoci navode da je postojao “cjenovnik smrti”, pri čemu su cijene varirale prema cilju, uključujući žene, trudnice i djecu. Prema nezvaničnim informacijama, stranci su Srbima plaćali između 80.000 i 100.000 maraka za teroriziranje i ubijanje civila s njihovih položaja u danima vikenda, a potom bi se ponedjeljkom vračali “redovnim aktivnostima” u svojim zemljama.

Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Milanu Dag Đumurukčić potvrdio je da će BiH pružiti punu saradnju istražiteljima.

Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 civila, a istraga italijanskog tužilaštva mogla bi rasvijetliti dio jedne od “najmračnijih epizoda rata u Bosni i Hercegovini”, navode mediji u Italiji.

