“Italijanski “turisti smrti” uskoro na optuženičkoj klupi za ubijanje Sarajlija

“Italijanski “turisti smrti” uskoro na optuženičkoj klupi za ubijanje Sarajlija

12 Novembra
16:36 2025
Trojica Italijana uskoro bi se mogla naći na optuženičkoj klupi za “snajperisanje” s srpskih položaja po stanovnicima Sarajeva u periodu ratnih 1993. godine do 1995.

Kako što je poznato, Milansko tužilaštvo otvorilo je istragu nakon tvrdnji da su tokom opsade Sarajeva bogati strani državljani, među njima i Italijani, plaćali velike sume novca da s položaja bivše Vojske Republike Srpske pucaju na civile u opkoljenom gradu, a interesovanje za cijeli slučaj pokazali su mediji iz cijelog svijeta.

Italijani, Nijemci, Francuzi…

Novinar Ezio Gavazzeni, tužilaštvu je predao obimnu dokumentaciju o tzv. “vikend snajperistima”, navodi agencija ANSA.

Gavazzeni tvrdi da su učesnici dolazili iz Italije, Njemačke, Francuske i Velike Britanije, bez političkih ili ideoloških motiva, već iz zabave i ličnog zadovoljstva. Prema njegovim navodima, italijanski državljani putovali su preko Trsta i Beograda do linija bosanskih Srba iznad Sarajeva.

Istragu vodi tužilac Alessandro Gobbis, a istražuje se sumnja “na višestruka ubistva s posebnom okrutnošću”. Gavazzeni očekuje da će tužioci uskoro ispitati identificirane osobe, među kojima su trojica Italijana iz Torina, Milana i Trsta.

BiH pruža podršku istražiteljima

Svjedoci navode da je postojao “cjenovnik smrti”, pri čemu su cijene varirale prema cilju, uključujući žene, trudnice i djecu. Prema nezvaničnim informacijama, stranci su Srbima plaćali između 80.000 i 100.000 maraka za teroriziranje i ubijanje civila s njihovih položaja u danima vikenda, a potom bi se ponedjeljkom vračali “redovnim aktivnostima” u svojim zemljama.

Generalni konzul Bosne i Hercegovine u Milanu Dag Đumurukčić potvrdio je da će BiH pružiti punu saradnju istražiteljima.

Tokom opsade Sarajeva ubijeno je više od 11.000 civila, a istraga italijanskog tužilaštva mogla bi rasvijetliti dio jedne od “najmračnijih epizoda rata u Bosni i Hercegovini”, navode mediji u Italiji.

(Kliker.info-Vijesti)

