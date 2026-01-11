Italijanski profesor Luigi Daniele : Narodi Evrope ponovo imaju historijski teret da odbace sve sile koje bacaju demokratiju na koljena

Vanredni profesor međunarodnog prava s Univerziteta Molise u Italiji Luigi Daniele ocijenio je za Fenu da povlačenje Sjedinjenih Američkih Država (SAD) iz 66 međunarodnih organizacija predstavlja historijski trenutak u kojem SAD “skidaju masku” i otvoreno se okreću protiv međunarodnog pravnog poretka i međunarodne krivične pravde.

Po njegovim riječima, SAD imaju potpunu vojnu dominaciju u svijetu, ali bi time mogli izgubiti svaku pretenziju utemeljenu na ljudskim pravima i promociji demokratije.

– Može se to na neki način promatrati i kao imperijalizam, a Trumpove izjave, nerijetko, nemaju nikakvo moralno utemeljenje – kazao je Daniele.On je naglasio da ovim zaokretom, koji uključuje napuštanje međunarodnih organizacija, SAD otvoreno pokušava razmontirati historijsko iskustvo međunarodne krivične pravde, počevši od sankcija protiv Međunarodnog krivičnog suda (ICC).

– Problem nije samo povlačenje, već aktivno nastojanje da se okonča međunarodna krivična pravda i, iskreno, međunarodne jurisdikcije uopće – dodao je.

Daniele smatra da će teret biti na civilnom društvu, u Evropi i šire, da stvori sve veći pritisak kako bi se promijenila politika i nametnula agenda za odbranu, revitalizaciju i jačanje međunarodnih institucija kroz mobilizaciju i nove globalne saveze.

– I američki i evropski finansijski kapitalisti, kao i vladajuće elite koje oni biraju, ne mare za međunarodno pravo i pravdu. Oni svijet vide kroz ratove, agresije, aneksije, promjene režima, kao i genocide, što je slučaj sa Gazom, i to je postalo “novo normalno”, odnosno bogata poslovna prilika – rekao je Daniele.

On je ocijenio da narodi Evrope ponovo imaju historijski teret da odbace sve sile koje bacaju demokratiju na koljena.

– Najveće opasnosti za demokratiju nalaze se unutar njihovih redova, a ne u Kini ili Rusiji. Pretvaranje da su svi neprijatelji vani i negdje drugo je uvijek koristan trik da se prikrije nedostatak vizije i nesposobnost da se prave politike. Nije nužno loša stvar što sada niko više ne može negirati ovu krizu – zaključio je Daniele.

(Kliker.info-Fena)