Italijanske diplomate dostavile su svojim kolegama u EU non-paper kojim ih pokušavaju ubijediti da podrže Antonija Zanardija Landija u namjeri da postane visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu. Iza ovog neslužbenog dokumenta, kako saznaje Istraga.ba, suštinski stoje SAD, ali je formalno upućen preko italijanskih zvaničnika. Non-paperom se, kako saznajemo, nastoje umiriti strahove Berlina i Pariza u odnosu na opstanak OHR-a.

Cilj non-papera je da otkoči proces izbora novog visokog predstavnika nakon što Upravni odbor PIC-a početkom juna nije uspio postići dogovor. Non-paper se sastoji od sedam ključnih prioriteta, a prvi od njih je da će novog visokog predstavnika izabrati Upravni od Vijeća za implementaciju mira.

“Zanardi Landi će osigurati najviši mogući nivo koordinacije sa svim članovima Upravnog odbora PIC-a. Njegov pristup će biti usmjeren na budućnost; neće poništavati prethodne odluke. Bonske ovlasti će se koristiti samo kao krajnja mjera. Svaka obavezujuća odluka će se donijeti u bliskoj konsultaciji sa svim članovima Upravnog odbora PIC-a”, navodi se u dokumentu koji je u posjedu Istrage.

Ipak, u dokumentu se ističe da će OHR reducirati opseg svog djelovanja u budućnosti.

“Novi visoki predstavnik će smanjiti obim OHR-a na osnovu zajedničke procjene napravljene s glavnim doprinositeljima budžetu OHR-a, uzimajući u obzir reprioritizaciju fokusa visokog predstavnika i sva postojeća preklapanja sa trenutnim prisustvom EU u BiH”, piše u non-paperu.

U nezvaničnom dokumentu se govori i o dužini mandata Landija.

“Mandat ambasadora Zanardi Landija imat će vremensko ograničenje od dvije godine, uz mogućnost dodatnog produženja od dvije godine, bez utjecaja na nastavak mandata OHR-a, čije zatvaranje ostaje uslovljeno ispunjenjem Agende 5+2”, navodi se.

Ističe se se da će se Landi prvenstveno fokusirati u svom djelovanju na podršku domaćim, lokalnim rješenjima preostalih uslova 5-2 za zatvaranje OHR-a

Navodi se se da će Landi utjeloviti izbor BiH da se prijavi za članstvo u Evropskoj uniji te da je u pitanju iskusan diplomata koji ima znanje o EU i regiji Zapadnog Balkana.

“Ambasador Zanardi Landi je bio savjetnik dva predsjednika Italijanske Republike (predsjednika Napolitana i predsjednika Mattarelle), bio je generalni sekretar Evropskog univerzitetskog instituta u Firenci i služio je na Balkanu”, ističe se u dokumentu.

Naglašava se da će Landi moći održavati dobre odnose sa svim domaćim akterima u BiH i članovima Upravnog odbora PIC-a.

“To je također zbog dugogodišnjeg poštovanja prema Italiji koje dijele sve zajednice u Bosni i Hercegovini, kao i učešća Italije u brojnim formatima i mehanizmima koji su angažovani u zemlji, uključujući EUFOR/NATO i Prijatelje Zapadnog Balkana”, ističe se.

Podsjećamo, Francuzi i Nijemci su istakli vlastitog kandidata za ovu funkciju Renea Troccaza, a što je izazvalo bijes Washingtona.

Amerikanci su odmah po okončanju sjednice Upravnog odbora PIC-a početkom juna jasno poručili da ih evropska “neodlučnost” i “odustajanje PIC-a od vlastite dužnosti prema BiH” prisiljava da “preispitaju svoju ulogu” u trenutnom međunarodnom prisustvu u BiH.

Kako je Istraga ranije objavila, Landija podržavaju SAD, Italija, Turska i Japan, dok se njegovom izboru protive Francuska, Njemačka, Kanada i Evropska komisija i Velika Britanija.

Prema posljednjim informacijama iz diplomatskih krugova, Francuzi su i dalje čvrsto protiv Landija, dok drugi dio zemalja članica EU smatra da je bitno zadržati Amerikance u PIC-u čak i pod uslovom da Landi bude novi visoki predstavnik. Sjednica PIC-a bi teebala biti u utorak, ali još uvijek nije postignut konsensuz u vezi sa izborom visokog predstavnika.

(Istraga)