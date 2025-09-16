Istražna komisija UN-a i zvanično: Izrael je počinio genocid u Gazi – “Svi koji to ne kazne su suučesnici!”

Istražna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Gazi.

Novi izvještaj navodi da postoje razumni razlozi za zaključak da su četiri od pet genocidnih djela definiranih međunarodnim pravom počinjena od početka rata s Hamasom 2023. godine:

ubijanje pripadnika grupe

nanošenje teških tjelesnih i mentalnih ozljeda

namjerno stvaranje uvjeta sračunatih na uništenje grupe

sprječavanje rađanja.

Kao dokaz genocidne namjere UN navodi izjave izraelskih čelnika i obrazac ponašanja izraelskih snaga.

Izrael odbacuje osudu

Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova kategorički je odbacilo izvješće, osuđujući ga kao iskrivljeno i lažno.

Glasnogovornik ministarstva optužio je trojicu stručnjaka UN-ove komisije da služe kao Hamasovi posrednici i da se u potpunosti oslanjaju na Hamasove laži, koje su već bile temeljito razotkrivene.

“U oštroj suprotnosti s lažima u izvješću, Hamas je stranka koja je pokušala izvesti genocid u Izraelu. Ubila je 1200 ljudi, silovala žene, spaljivala obitelji žive i otvoreno proglasila svoj cilj ubijanja svakog Židova“, kazao je glasnogovornik.

Izraelska vojska pokrenula je vojnu akciju u Gazi kao odgovor na napad Hamasa na južni Izrael 7. oktobra 2023., u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a 251 osoba uzeta je za taoce.

Prema podacima ministarstva zdravstva kojim upravlja Hamas, u izraelskim napadima u Gazi od tada je ubijeno najmanje 64.905 ljudi.

Većina stanovništva više je puta raseljena. Procjenjuje se da je više od 90 posto domova oštećeno ili uništeno. Zdravstveni, vodoopskrbni, sanitarni i higijenski sustavi su urušeni, a stručnjaci za sigurnost hrane koje podržava UN proglasili su glad u gradu Gazi.

Nezavisno međunarodno istražna komisija o okupiranom palestinskom teritoriju osnovalo je Vijeće UN-a za ljudska prava 2021. godine kako bi istražilo sva navodna kršenja međunarodnog humanitarnog prava i prava ljudskih prava.

Tročlanim stručnim panelom predsjedava Navi Pillay, bivša južnoafrička šefica UN-a za ljudska prava, koja je bila predsjednica međunarodnog suda za genocid u Ruandi.

Definicija genocida

U najnovijem izvješću komisije tvrdi se da su izraelske vlasti i izraelske snage počinile četiri od pet djela genocida definiranih Konvencijom o genocidu iz 1948. protiv nacionalne, etničke, rasne ili vjerske skupine, u ovom slučaju protiv Palestinaca u Gazi:

ubijanje članova skupine napadima na zaštićene objekte, ciljanje civila i drugih zaštićenih osoba te namjerno izazivanje uvjeta koji uzrokuju smrt

nanošenje teških tjelesnih ili mentalnih ozljeda članovima skupine izravnim napadima na civile i zaštićene objekte, teško zlostavljanje zatočenika, prisilno raseljavanje i uništavanje okoliša

namjerno nametanje životnih uvjeta sračunatih na uništenje skupine u cijelosti ili djelomično, uništavanje struktura i zemljišta bitnih za Palestince, uništavanje i uskraćivanje pristupa medicinskim uslugama, prisilno raseljavanje, blokiranje dotoka osnovne pomoći, vode, struje i goriva do Palestinaca, reproduktivno nasilje i specifični uvjeti koji utječu na djecu

uvođenje mjera usmjerenih na sprječavanje porođaja napadom na najveću kliniku za plodnost u Gazi u prosincu 2023., u kojem je navodno uništeno oko 4000 embrija i 1000 uzoraka sperme i neoplođenih jajnih stanica.

Komisija tvrdi da je analizirala izjave izraelskih čelnika i tvrdi da su predsjednik Isaac Herzog, premijer Benjamin Netanyahu i bivši ministar obrane Yoav Gallant poticali na genocid.

Također se navodi da je genocidna namjera bila jedini razuman zaključak koji se mogao zaključiti iz obrasca ponašanja izraelskih vlasti i sigurnosnih snaga u Gazi.

Komisija navodi da obrazac ponašanja uključuje namjerno ubijanje i nanošenje teških ozljeda neviđenom broju Palestinaca upotrebom teškog streljiva, sustavne i raširene napade na vjerske, kulturne i obrazovne objekte te nametanje opsade Gaze i izgladnjivanje njezina stanovništva.

Izraelska vlada inzistira da su njezini napori usmjereni isključivo na uništavanje Hamasovih sposobnosti, a ne na narod Gaze. Tvrdi da njezine snage djeluju u skladu s međunarodnim pravom i poduzimaju sve izvedive mjere kako bi ublažile štetu civilima.

Zli grad

“Već 7. oktobra 2023. premijer Netanyahu obećao je ‘moćnu osvetu svim mjestima gdje je Hamas raspoređen, skriva se i djeluje u tom zlom gradu, pretvorit ćemo ih u ruševine'”, citirala ga je Pillay u intervjuu za BBC.

“Njegova upotreba izraza ‘zli grad’ u istoj izjavi implicirala je da je cijeli grad Gazu smatrao odgovornim i metom osvete. I rekao je Palestincima da odu sada jer će svugdje djelovati snažno”, kazala je Pillay i dodala: “Trebale su nam dvije godine da prikupimo sve radnje i donesemo činjenične nalaze, provjerimo je li se to dogodilo.”

Svi su obvezni osuditi genocid

Komisija tvrdi da se djela izraelskih političkih i vojnih čelnika mogu pripisati Državi Izrael te da država stoga snosi odgovornost za neuspjeh u sprječavanju genocida, počinjenje genocida i neuspjeh u kažnjavanju genocida.

Također se upozorava da sve ostale zemlje imaju neposrednu obavezu prema Konvenciji o genocidu spriječiti i kazniti zločin genocida, koristeći sve mjere koje su im na raspolaganju. Ako to ne učine, navodi se, mogle bi biti suučesnici.

Brojne međunarodne i izraelske organizacije za ljudska prava, neovisni stručnjaci UN-a i znanstvenici također su optužili Izrael za genocid nad Palestincima u Gazi.

