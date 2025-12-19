Istraga o trovanju olovom u Varešu: Šta je do sada utvrđeno i koje su reakcije?
Nakon što su objavljeni rezultati testiranja krvi stanovnika Vareša, prema kojima je kod svih 44 testirane osobe utvrđeno prisustvo olova, u javnosti je otvorena ozbiljna rasprava o dugotrajnoj izloženosti stanovništva teškim metalima i mogućim izvorima zagađenja. Kod 17 osoba zabilježene su vrijednosti koje zahtijevaju hitne zdravstvene mjere, iako zdravstvene institucije navode da nema znakova akutnog trovanja, već da se radi o hroničnoj, dugotrajnoj izloženosti.
Testiranje je proveo Dom zdravlja Vareš, a Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, na njihov zahtjev, izvršio je hitnu terensku procjenu. Institut je potvrdio da nalazi ukazuju na višegodišnju izloženost olovu. Preliminarne analize vode s lokalnih izvorišta nisu pokazale prisustvo ovog teškog metala, zbog čega se kao mogući izvor zagađenja sve češće spominju prašina i lebdeće čestice u zraku.
Većina testiranih osoba dolazi iz naselja smještenih u blizini industrijskih i rudničkih postrojenja te deponija jalovine. Građani ovih područja tvrde da su godinama upozoravali na potrebu sistematskih zdravstvenih pregleda i ispitivanja okoliša, ali da do sada nije bilo sveobuhvatnih analiza.
Dom zdravlja Vareš obavijestio je nadležne zdravstvene institucije i zatražio proširenje testiranja na veći broj stanovnika, ističući da lokalna zajednica nema kapacitete da sama odgovori na ovako ozbiljan zdravstveni izazov. Na slučaj su reagirale i federalne vlasti, a Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je hitan inspekcijski nadzor kako bi se utvrdilo stanje okoliša i eventualni izvori zagađenja.
Iz kompanije naglašavaju da su proces testiranja, stručno tumačenje rezultata i zdravstvene preporuke isključiva odgovornost zdravstvenih institucija. Također pozdravljaju brzu reakciju Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenica, koji je ukazao na postojanje hronične, dugotrajne izloženosti olovu.
DPM Metali BH navodi da kontinuirano provodi monitoring kvaliteta zraka, vode i prašine putem akreditovanih institucija i u skladu s važećim propisima, te da do sada provedene analize nisu utvrdile prisustvo olova koje bi se moglo dovesti u vezu s poslovanjem kompanije. U saopštenju se dodaje da ostaju u potpunosti otvoreni za saradnju s lokalnom zajednicom i svim nadležnim zdravstvenim, okolišnim i inspekcijskim organima.
Istraga o prisustvu olova u krvi stanovnika Vareša i dalje traje. Stručnjaci upozoravaju da će naredni koraci koji obuhvataju prošireno zdravstveno testiranje, detaljna analiza zraka, tla i prašine, te puna transparentnost svih uključenih strana biti ključni za utvrđivanje uzroka zagađenja i sprečavanje daljnjeg ugrožavanja zdravlja građana.
Na informacije o prisustvu olova u krvi stanovnika Vareša reagovale su i ekološke organizacije na društvenim mrežama. Fondacija ACT je u objavama upozorila da slučaj ne bi trebao iznenađivati javnost, s obzirom na to da nezavisni dio akademske zajednice i ekološki aktivisti godinama upozoravaju na negativne posljedice rudarskih projekata po okoliš i zdravlje ljudi u Bosni i Hercegovini i regionu.
U svojim objavama Fondacija ACT je problematizirala koncept takozvanog „zelenog rudarenja“, navodeći da se radi o mitu i propagandi.
Iz Fondacije ACT posebno ističu da su jalovišta formirana u neposrednoj blizini stambenih objekata, na što su, kako navode, mjesecima upozoravali nadležne institucije. Naglašavaju da su rudarenje i prerada rude među najvećim zagađivačima životne sredine, te da ovakva praksa nosi ozbiljne rizike po zdravlje lokalnog stanovništva.
Fondacija ACT navodi da su 24. novembra ove godine uputili opsežne primjedbe i komentare na zahtjev za obnovu okolinske dozvole za podzemnu eksploataciju na eksploatacionom polju „Rupice“. U tim komentarima, kako ističu, posebno su ukazali na dugoročne zdravstvene i ekološke rizike povezane s jalovištima, uključujući moguće prisustvo olova, kadmija i arsena, kao i rizik od kisele drenaže iz sulfida, koja može ugroziti akvatične ekosisteme i zdravlje stanovništva.
Iz Fondacije ACT poručuju da će u narednim danima i sedmicama javnosti detaljnije predstaviti svoje komentare, te su uputili apel nadležnom entitetskom ministarstvu da ih uvaži prilikom odlučivanja o produženju okolinske dozvole.
Aarhus centar u BiH upozorava da je riječ o ozbiljnom riziku po zdravlje ljudi i okoliš, koji zahtijeva hitno uključivanje nadležnih institucija na svim nivoima, potpunu transparentnost prema građanima, nezavisna mjerenja i procjene uticaja na zdravlje, kao i odgovornost svih aktera uključenih u rudarske aktivnosti.
Pravo građana na zdravu životnu sredinu, pristup informacijama i učešće u donošenju odluka mora biti poštovano. Zdravlje ljudi mora imati prednost nad ekonomskim interesima.
