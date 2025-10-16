Istovremeno na dvije stolice : Željka Cvijanović će biti v.d. predsjednice RS-a do prijevremenih izbora
Narodna skupština Republike Srpske (NSRS) predložit će Željku Cvijanović za v.d. predsjednicu ovog bh. entiteta. Iz NSRS-a su obrazložili ovaj potez dodajući, između ostalog, da se na ovakav način djeluje “kako bi se zaštitio Ustav RS-a”.
Osim toga, naveli su da će Cvijanović biti predložena na navedenu funkciju kako bi se omogućilo ostvarivanje neprekidnosti funkcionisanja institucije predsjednika Republike Srpske.
“A u uslovima protivustavnog i nezakonitog djelovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši funkciju na koju je izabran. Narodna skupština, kao organ Republike koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast, koji je predstavničko tijelo svih građana u Republici Srpskoj i koji ima obavezu da u okviru ustavnih ovlaštenja upotrijebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje organa RS, utvrđuje potrebu da bude imenovana osoba koja će privremeno obavljati poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske”, tvrde iz NSRS-a.
Dalje su pojasnili da privremeno obavljanje poslova iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske traje sve dok NSRS ovu odluku ne stavi van snage, a najdalje do izbora i preuzimanja dužnosti predsjednika RS-a.
Sjednica NSRS-a bi trebala biti održana u subotu, a postavlja se pitanje na koji način i kako Cvijanović može obavljati funkciju v.d. predsjednice RS-a ukoliko je trenutno članica Predsjedništva BiH?
Podsjećamo da su prijevremeni izbori za predsjednika RS-a raspisani za 23. novembar. Kandidat SNSD-a je Siniša Karan, a njegov glavni protukandidat je Branko Blanuša iz SDS-a.
žno je istaći da je nakon pravosnažne presude Suda BiH Miloradu Dodiku Centralna izborna komisija Bosne i Hercegivine (CIK BiH) oduzela mandat predsjednika RS-a jer mu je zabranjeno obavljanje javne funkcije narednih šest godina.
(Kliker.info-N1)
