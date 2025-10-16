Istovremeno na dvije stolice : Željka Cvijanović će biti v.d. predsjednice RS-a do prijevremenih izbora

“A u uslovima protivustavnog i nezakonitog djelovanja Suda BiH i Centralne izborne komisije BiH koji svojim odlukama onemogućavaju demokratski izabranog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da vrši funkciju na koju je izabran. Narodna skupština, kao organ Republike koji vrši ustavotvornu i zakonodavnu vlast, koji je predstavničko tijelo svih građana u Republici Srpskoj i koji ima obavezu da u okviru ustavnih ovlaštenja upotrijebi sve pravne instrumente potrebne za funkcionisanje organa RS, utvrđuje potrebu da bude imenovana osoba koja će privremeno obavljati poslove iz nadležnosti predsjednika Republike Srpske”, tvrde iz NSRS-a.