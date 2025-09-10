Istorijski zaokret u SAD-u: Većina demokrata više vjeruje socijalizmu nego kapitalizmu

U SAD-u među glasačima Demokrata čak 66 posto njih gleda pozitivno na socijalizam, više nego na kapitalizam (42%) što je prvi put da je podrška kapitalističkom sistemu među demokratskim biračima manja od polovine ispitanika. Rezultat je to ankete Gallupa provedene od 1. do 20. augusta s rezultatima koji otkrivaju da je među općom američkom populacijom podrška kapitalizmu pala s 60 posto tijekom istraživanja 2021. na tek nešto više od polovine Amerikanaca– na 54% u aktualnom ispitivanju.

Velika većina i dalje podržava slobodno i malo poduzetništvo, pa se rezultati ankete trebaju promatrati u kontekstu izbora demokratskog modela socijalizma koji sve više zauzima mjesto među novijom generacijom demokratskih lidera na formalno bipolarnoj američkoj političkoj sceni.

Još 2010. među demokratskim biračima podrška naprednom socijalizmu dosegla je 50% i kontinuirano počela rasti.

Ništa neobično, među glasačima Republikancima konzervativcima sasvim je nisko raspoloženje, tek ih 14 % gleda pozitivno na socijalizam, iako bi, ironični analitičari mogli primijetiti da je i među njima pozitivan stav prema socijalističkom modelu također porastao, u šest godinu za 5%.

No, paradoksalno, to je još uvijek daleko od “rekordne” 2012., kada je, prema istom Gallupovom istraživanju čak 24% republikanskih birača gledalo pozitivno na novi lijevi model društva.

Ove godine 74% konzervativnih birača kapitalistički model percipiraju pozitivnim tek nešto više nego 2021. ali nešto manje nego 2019.

Prema Gallupovoj analizi poboljšana slika demokratskog socijalizma među vlastitim biračima poklapa se s istupima demokratskih lidera popoput senatora Bernieja Sandersa, zastupnice Alexandrije Ocasio-Cortez, ali i sve više demokratskog kandidata za gradonačelnika New Yorka Zohrana Madanija koji se izjašnjavaju kao demokratski socijalisti i zagovaraju značajniju vladinu ulogu u brizi za ekonomiju.

Što se tiče gospodarstva iako čak 95 posto svih ispitanika ima pozitivan stav o malim poduzećima, a njih 81 posto pozitivno percipira slobodno poduzetništvo, stavovi o velikim kompanijama, okosnici američkog kapitalizma, pretežito su negativni – čak 62 posto.

Pozitivnu ocjenu dalo im je samo 37 posto ispitanika za čak 9% manje nego prije četiri godine. U tom jazu zapravo leži ključni problem ali i ključno rješenje.

Kriza kapitalizma prisutna je praktički u cijelom svijetu a na američkoj političkoj sceni tek počinju puhati neki novi vjetrovi na koje stare političke elite nisu navikle i ne gledaju blagonaklono.

(Kliker.info-Dnevni list)