Istorijski uspjeh prof. Samre Turajlić : Bosanska naučnica dobila prestižnu nagradu za istraživanja raka

Nagrada Pezcoller Foundation–EACR Translational Cancer Researcher Award slavi akademsku izvrsnost i dostignuća u fundamentalnim istraživanjima raka koja imaju potencijal za kliničku primjenu u budućnosti.

Dodjeljuje se godišnje istraživaču izuzetne izvrsnosti s najviše 15 godina postdoktorskom iskustva (ili ekvivalentne kvalifikacije).

Samra Turajlić će održati prestižno nagradno predavanje na EACR Kongresu 2026, bit će pozvana da održi predavanje u Trentu, u Italiji, u organizaciji Pezcoller Fondacije, te će primiti i novčanu nagradu od 10.000 eura.

„Duboko sam počastvovana što primam nagradu Pezcoller Foundation–EACR Translational Cancer Researcher Award za 2026. godinu. Ovo priznanje odražava posvećenost članova Laboratorija za dinamiku raka (bivših i sadašnjih) u Francis Crick Institutu, a sada i u Cancer Research UK Manchester Institute; naših saradnika i podržavatelja; izvanrednih kliničkih timova Royal Marsden i Christie NHS Foundation Trust, kao i pacijenata koji svakog dana inspirišu naš rad“, kazala je.

“Ova nagrada ne slavi samo njene izvanredne doprinose u razumijevanju tumorske biologije i razvoju budućih terapija, nego i položaj naših naučnika na svjetskoj sceni.

Čestitamo profesorici Turajlić na ovom izuzetnom dostignuću, ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za nauku i za sve koji se bore protiv raka”, poručio je dr. Edhem Čustović, osnivač BH Futures Fondacije.

