Istorijski uspjeh prof. Samre Turajlić : Bosanska naučnica dobila prestižnu nagradu za istraživanja raka
Bosanska naučnica prof. Samra Turajlić osvojila je prestižnu nagradu Pezcoller Foundation–EACR Translational Cancer Researcher Award 2026 Samra Turajlić (Cancer Research UK Manchester Institute, UK).
Nagrada Pezcoller Foundation–EACR Translational Cancer Researcher Award slavi akademsku izvrsnost i dostignuća u fundamentalnim istraživanjima raka koja imaju potencijal za kliničku primjenu u budućnosti.
Dodjeljuje se godišnje istraživaču izuzetne izvrsnosti s najviše 15 godina postdoktorskom iskustva (ili ekvivalentne kvalifikacije).
Samra Turajlić će održati prestižno nagradno predavanje na EACR Kongresu 2026, bit će pozvana da održi predavanje u Trentu, u Italiji, u organizaciji Pezcoller Fondacije, te će primiti i novčanu nagradu od 10.000 eura.
„Duboko sam počastvovana što primam nagradu Pezcoller Foundation–EACR Translational Cancer Researcher Award za 2026. godinu. Ovo priznanje odražava posvećenost članova Laboratorija za dinamiku raka (bivših i sadašnjih) u Francis Crick Institutu, a sada i u Cancer Research UK Manchester Institute; naših saradnika i podržavatelja; izvanrednih kliničkih timova Royal Marsden i Christie NHS Foundation Trust, kao i pacijenata koji svakog dana inspirišu naš rad“, kazala je.
“Ova nagrada ne slavi samo njene izvanredne doprinose u razumijevanju tumorske biologije i razvoju budućih terapija, nego i položaj naših naučnika na svjetskoj sceni.
Čestitamo profesorici Turajlić na ovom izuzetnom dostignuću, ovo je veliki dan za Bosnu i Hercegovinu, za nauku i za sve koji se bore protiv raka”, poručio je dr. Edhem Čustović, osnivač BH Futures Fondacije.
(Kliker.info-Vijesti)
