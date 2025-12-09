Istorijska odluka : Australija prva u svijetu zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina

Australija je postala prva zemlja koja je od ponoći zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina, blokirajući pristup platformama uključujući TikTok, YouTube, Instagram i Facebook.

Deset najvećih platformi dobilo je nalog da od ponoći u srijedu blokiraju pristup djeci ili će se suočiti s kaznama do 49,5 miliona australskih dolara prema novom zakonu, koji je izazvao kritike velikih tehnoloških kompanija i zagovornika slobode govora, ali je naišao na podršku roditelja i organizacija za zaštitu djece, piše Reuters.

Zabranu pomno prate i druge zemlje koje razmatraju slične dobne mjere, zbog sve veće zabrinutosti oko utjecaja društvenih mreža na zdravlje i sigurnost djece.

U video poruci koju je Sky News Australia najavio da će se ove sedmice emitirati u školama, premijer Anthony Albanese rekao je kako zabrana ima cilj podržati mlade Australce i ublažiti pritisak koji nastaje zbog beskrajnih feedova i algoritama.

“Iskoristite predstojeće školske praznike. Umjesto da ih provedete skrolajući na telefonu, počnite se baviti sportom, naučite svirati novi instrument ili pročitajte knjigu koja već dugo stoji na vašoj polici. I što je najvažnije, provedite kvalitetno vrijeme s prijateljima i porodicom , licem u lice”, poručio je.

Uvođenje zabrane okončava godinu dana nagađanja o tome može li neka zemlja blokirati djecu u korištenju tehnologije koja je duboko ukorijenjena u suvremeni život.

“Iako je Australija prva koja je uvela takva ograničenja, malo je vjerojatno da će biti posljednja”, rekao je Tama Leaver, profesor internetskih studija na Univerzitrtu Curtin.

“Vlade diljem svijeta prate kako je moć velikih tehnoloških kompanija uspješno dovedena u pitanje”, dodao je.

Vlade od Danske do Malezije, pa čak i neke američke savezne države, poručuju da planiraju slične korake, četiri godine nakon curenja internih dokumenata Mete u kojima se tvrdilo da kompanija zna kako njezini proizvodi pridonose problemima sa slikom tijela kod tinejdžera. Meta je saopštila da ima alate za zaštitu djece. Zabrana u početku obuhvaća deset platformi, no vlada je navela da će se popis mijenjati kako se budu pojavljivali novi proizvodi i kako mladi korisnici budu prelazili na alternative.

