Ispoštovana odluka Ustavnog suda BiH: Poništen konkurs za Republičku izbornu komisiju

“Poništava se Javni konkurs za izbor Republičke izborne komisije od 17. juna 2025. godine”, navodi se u Odluci Komisije za izbor i imenovanje od 21. avgusta 2025. godine, a koja je danas objavljena na stranici Narodne skupštine Republike Srpske.

Podsjećanja radi, ovaj konkurs još ranije, tačnije 10. jula poništio je Ustavni sud BiH kao i sve druge akte donesene na osnovu ukinutog Izbornog zakona Republike Srpske.

Odlukom Ustavnog suda BiH zabranjuje se svim institucijama u Republici Srpskoj, svim službenim ili odgovornim osobama u njima, ili jedinicama lokalne samouprave, kao i službenim ili odgovornim osobama iz Republike Srpske koje obavljaju dužnost u institucijama BiH da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu ukinutog Izbornog zakona Republike Srpske.

Ustavni sud BiH je, dodaje se u obrazloženju, ovu odluku donio odlučujući o zahtjevima Denisa Zvizdića, u vrijeme podnošenja zahtjeva prvog zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma parlamenta BiH, te četiri delegata.

“Ranije je utvrđeno da Izborni zakon Republike Srpske nije u skladu sa Ustavom BiH. Istovremeno, taj izborni zakon stavljen je van snage u cijelosti i prestao je da važi. Prethodno je Ustavni sud Odlukom o privremenoj mjeri usvojio zahtjev podnosioca Denisa Zvizdića i Izborni zakon RS privremeno stavio van pravne snage do donošenja konačne odluke Ustavnog suda”, podsjećaju iz Ustavnog suda BiH.

Zanimljivo, Komisija za izbor i imenovanja Narodne skupštine poništila je konkurs i praktično ispoštovala odluku Ustavnog suda BiH iako je u Republici Srpskoj na snazi Zakon o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH, a zvaničnici Republike Srpske u više navrata rekli su da se njihove odluke na teritoriji Republike Srpske neće poštovati.

(KLiker.info-NN)