Nije to nikakvo čudo. Svjetsko prvenstvo oduvijek je privlačilo prije svega masu, koja i pored toga što najčešće ne prati fudbal i dalje ima mišljenje o svemu. A kada su protivnici poput Katara u pitanju, to mišljenje najčešće počinje i završava sa stereotipima. U ovom slučaju priča će se svesti na to da se radi o “amaterima”, pogotovo nakon teškog poraza od Kanade; sve što treba je izaći na teren i “dati sve od sebe”.

Naravno, ništa od toga nije istina.

Nije, naravno, cilj ovoga teksta zaključiti da se radi o ekipi u rangu najboljih svjetskih selekcija, ali stvari treba staviti u kontekst. Prije svega kontekst našeg kvaliteta, koji pretjerano ne odskače od katarskog – BiH sasvim sigurno individualno jeste bolja ekipa, ali ni blizu za toliko nijansi koliko to vjeruje naša javnost. Katarani su prije tri godine na domaćem terenu osvojili titulu prvaka Azije i definitivno imaju veće iskustvo velilkih turnira nego li ga imamo mi, no treba reći i to da se radi o dosta drugačijoj ekipu u odnosu na to vrijeme.

Prije svega, razlika je u treneru. Iako su obojica Španci, Julen Lopetegui – koji je naslijedio Tintina Marqueza – njegovu ekipu koja voli igrati na posjed unaprijedio je na baskijski način, dodavši joj važne elemente u tranziciji i kompaktnosti u zadnjoj liniji. Lopeteguijev Katar većinom igra u sistemu 4-3-3, i to s jednim ciljem – izvući maksimum iz Akrama Afifa.

Ovaj 29-godišnji napadač Al Sadda, koji je u 100 utakmica za svoj klub zabio 80 golova, najkvalitetniji je fudbaler kojeg Lopetegui ima i na njemu se zasniva sva ofenzivna struktura Katarana. Afif se spušta duboko, sudjeluje u izgradnji, konstantno traži loptu i može biti izuzetno opasan na malom, ali i na otvorenom prostoru. Ipak, istina je i da su njihove napadačke opcije prilično sužene i da se čak i trener poput Lopeteguija, koji je “ovisnik” o posjedu, mora fokusirati na male detalje. Tako su Katarani i na ovom prvenstvu, ali i kroz zadnjih petnaestak utakmica, pokazali da imaju prilično dobro razrađene standardne situacije – iz prekida treba očekivati duge aute, eventualno kombinacije i mnogo ubacivanja; više od polovine golova koje su dali od dolaska Baska došli su nakon prekida.

Ništa od ovoga nije razlog da ih se bilo ko boji. Možda će zvučati malo nelogično, ali ovoj katarskoj selekciji najmanje odgovara haos; oni su dobro organizovani, ali kada ih se uhvati u mašinu i natjera na improvizaciju u oba smjera, to ih češće dovodi i do grešaka, što smo uostalom vidjeli i protiv Kanade. Koliko god to čudno zvučalo, Bosna i Hercegovina sebi ne može priuštiti mirnu utakmicu, nego od prvog minuta mora nametnuti što više pritiska i lopte u protivničkoj trećini.

Može li, dakle, BiH savladati ovakav Katar?

Naravno da može. Zapravo, ako se gledaju individualni kvalitet, iskustvo igranja na najvišem nivou i broj igrača koji nastupaju u jačim ligama, Bosna i Hercegovina u ovu utakmicu ulazi kao favorit. Problem je što favoriti ne pobjeđuju sami od sebe, pogotovo ne na Svjetskom prvenstvu.

Upravo zato bi najveća greška bila pristupiti Kataru sa dozom podcjenjivanja koja se posljednjih dana osjeti u dijelu javnosti. Katarani nisu ekipa koja će vas nadigrati vrhunskim individualcima na svim pozicijama, ali jesu dovoljno organizovani da kazne svakoga ko im dopusti da igraju svoju utakmicu. Lopeteguijeva reprezentacija najbolje izgleda onda kada kontroliše ritam, kada ima vremena da postavi strukturu i kada protivnik strpljivo čeka da se nešto desi.

Zbog toga bi Bosna i Hercegovina prvi put na ovom prvenstvu mogla biti primorana da uradi upravo ono što joj najmanje odgovara. Da preuzme inicijativu. Da igra više u protivničkoj polovini. Da rizikuje. Da utakmicu učini neurednom, otvorenom i nepredvidivom.

Možda zvuči paradoksalno, ali što utakmica bude haotičnija, veće će biti šanse Bosne i Hercegovine. Katar je dovoljno kvalitetan da se osjeća ugodno u dobro organizovanom i taktički disciplinovanom susretu. U problemima se nalazi onda kada je prisiljen da improvizuje.

Zato se utakmica protiv Katara vjerovatno neće dobiti strpljivošću i čekanjem. Dobit će se pritiskom, energijom i hrabrošću da se protivnika od prve minute natjera da razmišlja o nama, a ne mi o njemu.

Saša Ibrulj (Tačno)