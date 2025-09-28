Isključen iz Komunističke partije Kine : Bivši ministar zbog korupcije osuđen na smrtnu kaznu

Bivši kineski ministar poljoprivrede Tang Renjian osuđen je danas na smrtnu kaznu s odgodom zbog mita na sudu u provinciji Jilin.

Tang je primao mito, uključujući gotovinu i imovinu vrijednu više od 268 miliona juana (37,6 miliona dolara) na raznim pozicijama koje je obavljao od 2007. do 2024. godine, prenijela je kineska agencija Xinhua.

Sud mu je odgodio smrtnu kaznu na dvije godine jer je priznao svoje zločine.

Isključen iz Komunističke partije

Komunistička partija Kine isključila je Tanga u novembru 2024. godine, šest mjeseci nakon što ga je antikorupcijska agencija stavila pod istragu i tada je smijenjen sa svoje funkcije.

Predsjednik Xi Jinping je 2020. godine započeo kampanju čistki u kineskom aparatu unutarnje sigurnosti, nastojeći osigurati da su policija, tužitelji i suci “apsolutno lojalni, apsolutno čisti i apsolutno pouzdani”, piše Reuters.

Tang je bio guverner zapadne provincije Gansu od 2017. do 2020. godine prije nego što je imenovan za ministra poljoprivrede.

U siječnju je Xi rekao da je korupcija najveća prijetnja Komunističkoj partiji Kine i da je i dalje u porastu.

