“Iscjeljenje” burne prošlosti : Kralj Charles III i papa Lav XIV zajedno molili nakon 500 godina

Britanski kralj Charles III i papa Lav XIV molili su se u četvrtak u vatikanskoj Sikstinskoj kapeli, na prvom zajedničkom bogosluženju engleskog monarha i katoličkog pape otkako se kralj Henrik VIII odvojio od Rima 1534. godine.
Charles III, vrhovni poglavar Anglikanske crkve, sjedio je s papine lijeve strane blizu oltara kapele, dok su Lav, prvi papa iz Sjedinjenih Američkih Država, i anglikanski nadbiskup Stephen Cottrell vodili službu u kojoj su učestvovali zbor Sikstinske kapele i dva kraljevska hora.
Iako se Charles susreo s posljednja tri pape, i iako su pape Ivan Pavao II i Benedikt XVI putovali u Ujedinjeno Kraljevstvo, ti susreti nisu uključivali zajedničke molitve.
Kralj i kraljica Camilla nalaze se u državnoj posjeti Vatikanu, obilježavajući zbližavanje Katoličke crkve i Anglikanske zajednice, pet stoljeća nakon njihovog nasilnog razdvajanja.
“Snažno se osjeća da ovaj trenutak, u izuzetnom ambijentu Sikstinske kapele, nudi svojevrsno iscjeljenje historije”, rekao je za Reuters anglikanski svećenik James Hawkey, kanonski teolog Vestminsterske opatije.
“To bi bilo nemoguće prije samo jedne generacije. Ovo je znak koliko su naše crkve napredovale u posljednjih 60 godina dijaloga”, dodao je.
Cottrell, anglikanski nadbiskup Yorka, predvodio je službu u Sikstinskoj kapeli umjesto Sarah Mullally. Ona je nedavno proglašena prvom ženom koja će služiti kao nadbiskupkinja Canterburyja, duhovna poglavarka Anglikanske zajednice, ali tu će dužnost preuzeti tek sljedeće godine.
Razdvajanje Katoličke i Anglikanske crkve formalizirano je 1534. godine, nakon što je papa Klement VII odbio poništiti brak kralja Henrika VIII s Katarinom Aragonskom.
Henrikova želja za muškim nasljednikom i novom suprugom koja bi mu to omogućila bila je glavni povod, ali su i drugi faktori igrali ulogu. Engleska kruna tada je zaplijenila crkvenu imovinu, uz istovremeno jačanje protestantskih ideja u zemlji. Dok se Engleska kolebala između katoličanstva i protestantizma tokom vladavine Henrikovih kćeri Marije I i Elizabete I, stotine katolika i protestanata pogubljene su zbog svoje vjere, a mnogi su spaljivani na lomačama.
Posebno mjesto u bazilici za Charlesa III
Charles i Camilla, koji su ranije ove godine posjetili Vatikan kako bi se susreli s pokojnim papom Franjom, u četvrtak su ujutro održali i privatni sastanak s papom Lavom. U isto vrijeme, u Britaniji, Charlesov brat princ Andrew suočava se s novim optužbama za zlostavljanje i vezama sa seksualnim prestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.
Anglikanska crkva jedna je od 46 autonomnih crkava u oko 165 zemalja koje zajedno čine Anglikansku zajednicu.
Katolička crkva, koja ima oko 1,4 milijarde vjernika, i Anglikanska zajednica, s oko 85 miliona članova, od 1960-ih godina rade na poboljšanju međusobnih odnosa.
Učenja dviju tradicija podudaraju se u mnogim važnim pitanjima, ali Katolička crkva ne zaređuje žene i ne dopušta svećenicima da se žene.
