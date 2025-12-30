Irfan Ribić, bh. glumac koji se liječio uljem kanabisa: “Nazivali su me ‘narkomanom’ i ‘budalom'”

Irfan Ribić, bosanskohercegovački glumac oglasio se povodom odluke Vijeća ministara Bosne i Hercegovine koje je usvojilo odluku o legalizaciji upotrebe kanabisa u medicinske svrhe.

Njegovu reakciju objavljujemo u cijelosti:

Sve ove godine trudio sam se da svojim savjetima, razgovorom, primjerima, olakšam i pomognem ljudima na tom putu. Znajući kroz šta sam sve prošao htio sam da budem tu, u blizini, za svaki komentar. I nije mi bilo teško sve ove godine istrpiti da sam ponekad i ‘narkoman’, ‘budala’, ‘torabi’, znajući da će doći dan kada ćemo o kanabisu zvanično pričati kao o lijeku. U ovu životnu borbu nisam ušao iz inata, niti iz politike. Već iz potrebe i vjere da je humanost jača od predrasuda.

Želim se iskreno zahvaliti svima koji su godinama stajali uz ovu ideju: pacijentima koji su imali hrabrosti govoriti, porodicama koje nisu odustajale, aktivistima, ljekarima, pravnicima i svim građanima koji su dali podršku. Ovo je vaša pobjeda.

Međutim, sada nam je dužnost i obaveza misliti samo na one u krajnjoj potrebi. Bez prevelike euforije, ovo je pitanje koje će se razvijati iz godine u godinu, to pokazuju i mnogi primjeri u zemljama svijeta. Kanabinoidi se svakodnevno istražuju i duboko sam uvjeren da ćemo svi zajedno, opet pronaći najbolji put za pacijenta.

Posebno sam sretan što je ova odluka na Vijeću ministara usvojena jednoglasno. To samo govori da možemo i trebamo jedni druge. I Saša Magazinović, hvala ti za svaki trenutak posvećen pacijentima. Obećavam da ću u budućnosti biti manje dosadan, jer prvi korak smo napravili. Da mogu birati, ‘popularnost’ koju sam dobio nakon ove priče vrlo rado bih zamijenio za život bez bolova i doktora”.

(Kliker.info-Radio Sarajevo)