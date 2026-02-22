Iranski vrhovni vođa  ‘pomazao‘ nasljednika : ‘Beskrajno mu vjeruje‘

Studenti na nekoliko iranskih univerziteta organizirali su protuvladine proteste, prve skupove takvih razmjera nakon prošlomjesečnog smrtonosnog obračuna vlasti s demonstrantima.

Hrabri Iranci na ulicama zazivaju “smrt diktatoru, smrt Hameneiju”, svjesni da se time izlažu smrtnoj kazni. Nove demonstracije dolaze u vrijeme dok se čeka odluka Donalda Trumpa o napadu na Iran. Američka administracija uvjerena je da je iranski režim pred slomom. Krajem januara Bijela kuća objavila je novu obrambenu strategiju.

U njoj se zaključuje da je iranski režim, nakon prošlogodišnjeg 12-dnevnog rata, “sada slabiji i ranjiviji nego što je bio desetljećima”. No što ako je Teheran jači nego što to procjenjuje Trumpova administracija?

Venezuelski model

Novinarka New York Timesa Farnaz Fassihi, koja godinama izvještava o Iranu, otkriva da je vrhovni vođa Ali Hamenei još na početku protesta u januaru praktički prepustio uzde vlasti svom dugogodišnjem savezniku Aliju Larijaniju. Taj potez, kao i postupno isključivanje ultratvrdolinijaša iz najužih krugova moći, upućuje na to da se ajatolah priprema za mogući atentat i nastoji osigurati opstanak Islamske Republike i nakon svoje smrti.

U razgovorima s više visokih iranskih dužnosnika i pripadnika Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) Fassihi doznaje da su u slučaju rata predviđena masovna raspoređivanja specijalnih policijskih jedinica, obavještajnih službi i paravojne milicije Basij u civilu na ulicama većih gradova. Njihova bi zadaća bila uspostava kontrolnih točaka, gušenje nemira i potraga za osobama povezanim sa stranim obavještajnim službama.

Paralelno se razmatra i pitanje ko bi, u slučaju atentata na Hameneija, mogao preuzeti upravljanje zemljom po modelu kakav u Venezueli ima potpredsjednica Delcy Rodríguez, koja je dogovorila kontinuitet vlasti nakon uhićenja Nicolása Madura. Na vrhu popisa mogućih “iranskih Delcyja” nalazi se upravo Larijani. Slijedi ga predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf i marginalizirani bivši predsjednik Hasan Rohani.

“Vrhovni vođa potpuno vjeruje Larijaniju. Smatra ga najsposobnijom osobom za ovu osjetljivu situaciju zbog njegova političkog iskustva, oštrog uma i znanja. Oslanja se na njega za procjene situacije i pragmatične savjete. Larijanijeva će uloga biti izrazito naglašena tijekom rata”, izjavio je za New York Times Nasser Imani, konzervativni analitičar blizak vlastima.

U januaru , usred brutalnog gušenja prosvjeda, američki izaslanik za Bliski istok Steve Witkoff pokušao je stupiti u kontakt s iranskim ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem kako bi doznao što se događa s planiranim pogubljenjima. Trump je zaprijetio napadom na Iran ako pogubi ijednog prosvjednika. Želeći izbjeći nesporazum, Aragči je nazvao predsjednika Masuda Pezeškiana i pitao ga može li uspostaviti kontakt s Witkoffom. Odgovor je bio kratak: mora prvo pitati Larijanija.

Micanje tvrdolinijaša

U proteklim sedmicama Larijanijeva je vidljivost naglo porasla, dok je predsjednik Pezeškian gotovo nestao iz javnosti. Larijani koordinira suradnju s Rusijom i regionalnim akterima poput Katara i Omana, nadgleda nuklearne pregovore s Washingtonom, daje brojne televizijske intervjue, češće od samog predsjednika, te se intenzivno koristi društvenim mrežama, objavljujući fotografije susreta s građanima.

Istodobno sudjeluje u izradi planova za upravljanje zemljom u slučaju rata sa Sjedinjenim Državama dok Washington gomila snage u regiji. “Spremni smo. Definitivno smo moćniji nego prije. Pripremali smo se posljednjih sedam ili osam mjeseci, prepoznali slabosti i ispravili ih. Ne tražimo rat i nećemo ga započeti, ali ako nas na to prisile, odgovorit ćemo”, rekao je Larijani u nedavnom intervjuu za Al Jazeeru.

Larijani dolazi iz elitne političko-vjerske obitelji, bivši je zapovjednik Revolucionarne garde i dvanaest godina bio je predsjednik parlamenta. Predvodio je pregovore o 25-godišnjem strateškom sporazumu s Kinom, vrijednom više milijardi dolara. Prošlog septembra Hamenei ga je imenovao sekretarom Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost (SNSC), ključnog tijela za koordinaciju sigurnosne politike.

Time je dodatno oslabljen utjecaj tvrdolinijaša: Larijani nije ni reformist ni ideolog, nego pragmatični lojalist sposoban premošćivati frakcije i stvarati konsenzus, čak i u kriznim vremenima. No, njegovo imenovanje ne treba tumačiti kao umjerenost, upozorava analitičar Hamidreza Azizi. Riječ je, prije svega, o izboru odanosti i kompetentnosti, a ne o signalu spremnosti na ustupke američkim, europskim ili izraelskim zahtjevima.

Nekoliko dana prije Larijanijeva imenovanja osnovano je i Vijeće za obranu, tijelo nalik ratnom kabinetu koje koncentrira operativnu vojnu vlast. Iz njegova su sastava isključeni predstavnici najtvrđih političkih frakcija, osobito Fronte stabilnosti islamske revolucije. To znači da te skupine u ratnim okolnostima neće sudjelovati u donošenju ključnih odluka, čime Iran dobiva širi spektar opcija od pukog uzvraćanja udarca, ističe Azizi.

Planovi nasljeđivanja

I Vijeće za obranu i SNSC izravno odgovaraju Hameneiju. “Vrhovni vođa danas je manje vidljiv i ranjiviji, ali on je i dalje superljepilo koje drži sustav na okupu. Svi razumiju da bi bez njega bilo izuzetno teško održati jedinstvo”, kaže Ali Vaez iz Međunarodne krizne skupine. No, planovi za izvanredne situacije već postoje.