Iranski šef diplomatije iznenadio voditelja NBC-a: Jedva čekamo američku okupaciju! (VIDEO)

Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi u intervjuu za NBC News kazao je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.

Voditelj NBC Newsa upitao je Araghchija da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Ministar vanjskih poslova je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.

Voditelj: “Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?”

Araghchi: “Ne, čekamo ih”.

Voditelj: “Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!”

Araghchi: “Da!”

Iranski šef diplomatije ubrzo je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.

“Mi smo zemlja koja je sprema da se suoči s ti trupama i to će za njih biti katastrofa”, rekao je Araghchi dodavši da su naučili lekcije iz prošlosti.

“Mi smo spremni da se suočimo sa svim scenarijima i znamo da ih možemo kontrolisati”, kazao je iranski minister.