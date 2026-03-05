Iranski šef diplomatije iznenadio voditelja NBC-a: Jedva čekamo američku okupaciju! (VIDEO)
Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi u intervjuu za NBC News kazao je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.
Voditelj NBC Newsa upitao je Araghchija da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Ministar vanjskih poslova je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.
Voditelj: “Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?”
Voditelj: “Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!”
Araghchi: “Da!”
Iranski šef diplomatije ubrzo je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.
“Mi smo spremni da se suočimo sa svim scenarijima i znamo da ih možemo kontrolisati”, kazao je iranski minister.
Na pitanje voditelja NBC Newsa da li Rusija i Kina aktivno pomažu Iranu, on je odgovorio potvrdno kazavši da to rade tako što podržavaju Teheran “politički i na drugi način”. Araghchi je odbio precizno odgovoriti na pitanje da li ove dvije zemlje vojno pomažu Iran kazavši da “neću davati detalje usred rata”.
(Kliker.info-N1)
