Iranski šef diplomatije iznenadio voditelja NBC-a: Jedva čekamo američku okupaciju! (VIDEO)

05 Marta 20:08 2026

Iranski šef diplomatije iznenadio voditelja NBC-a: Jedva čekamo američku okupaciju! (VIDEO)

05 Marta
20:08 2026
Iranski šef diplomatije Abbas Araghchi u intervjuu za NBC News kazao je da se ne boje američke okupacije i da (jedva) čekaju da se pokrene.

Voditelj NBC Newsa upitao je Araghchija da li je iranska vlast u strahu od moguće okupacije njegove zemlje. Ministar vanjskih poslova je sa smiješkom na licu kazao da jedva čekaju američke trupe na terenu.

Voditelj: “Bojite li se američke okupacije vaše zemlje?”

Voditelj: “Čekate okupaciju kopnenih snaga američke vojske?!”

Araghchi: “Da!”

Iranski šef diplomatije ubrzo je objasnio šta je mislio pomalo zaprepaštenom američkom novinaru.

“Mi smo spremni da se suočimo sa svim scenarijima i znamo da ih možemo kontrolisati”, kazao je iranski minister.

Na pitanje voditelja NBC Newsa da li Rusija i Kina aktivno pomažu Iranu, on je odgovorio potvrdno kazavši da to rade tako što podržavaju Teheran “politički i na drugi način”. Araghchi je odbio precizno odgovoriti na pitanje da li ove dvije zemlje vojno pomažu Iran kazavši da “neću davati detalje usred rata”.

(Kliker.info-N1)

