Iranski parlament će razmotriti podizanje nivoa obogaćivanja uranijuma na 90% u slučaju novog napada SAD-a, rekao je zastupnik Ebrahim Rezaei.

Rezaei, glasnogovornik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost i vanjsku politiku, napisao je da je to jedna od ključnih opcija o kojima će se raspravljati u Teheranu. “Jedna od iranskih opcija u slučaju još jednog napada mogla bi biti obogaćivanje od 90%. To ćemo analizirati u parlamentu”, rekao je Rezaei.

Nuklearne elektrane obično zahtijevaju uranijum obogaćen na 3 do 5%, dok nuklearno oružje zahtijeva nivo od 90%.

Ova prijetnja dolazi nakon što su američki mediji izvijestili da Donald Trump razmatra nove udare na Iran kako bi oslabio svoju pregovaračku poziciju. Podsjetimo se da je Trump opravdao rat upravo tvrdnjom da Iranu nikada ne bi trebalo dozvoliti da razvije nuklearno oružje.

Mirovni sporazum propada

Podsjetimo, nade u mirovni sporazum su izblijedjele nakon što je Donald Trump rekao da je primirje s Iranom “na aparatima za održavanje života”, dok je Teheran odbacio američki prijedlog za okončanje sukoba i ostao pri listi zahtjeva koje je američki predsjednik opisao kao “smeće”, prenosi Reuters.

Trump je rekao da iranski odgovor ugrožava status primirja koje je stupilo na snagu 7. aprila.

“Nazvao bih ga najslabijim trenutno, nakon što sam pročitao gluposti koje su nam poslali. Nisam ga čak ni pročitao do kraja”, rekao je novinarima Trump, koji je više puta prijetio da će prekršiti primirje.

State Department je saopštio da je američki državni sekretar Marco Rubio obavio telefonske razgovore sa svojim australijskim i britanskim kolegama kako bi razgovarali o “kontinuiranim naporima za vraćanje slobode plovidbe u Hormuškom moreuzu”.

Nije pružio daljnje detalje.

