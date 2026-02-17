Iranski ministra vanjskih poslova Abbas Araqchi : Postignut početni napredak u nuklearnim pregovorima u Ženevi

Iran i Sjedinjene Američke Države postigli su razumijevanje o glavnim „vodećim principima“ tokom druge runde indirektnih pregovora o nuklearnom sporu u Ženevi, izjavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi.

„Predstavljene su različite ideje i ozbiljno su razmotrene. Postigli smo opći dogovor o nekim principima i sada ćemo, na toj osnovi, ući u izradu teksta mogućeg sporazuma“, rekao je Araqchi iranskim medijima. Nakon razmjene dokumenata bit će dogovoren datum treće runde pregovora.

U razgovorima su učestvovali američki izaslanik Steve Witkoff i Jared Kushner, a posredovao je Oman.

Povećano američko vojno prisustvo

SAD su pojačale vojno prisustvo na Bliskom istoku kako bi izvršile pritisak na Teheran. Predsjednik Donald Trump izjavio je da bi „promjena režima“ u Teheranu mogla biti najbolje rješenje.

„Ne vjerujem da žele posljedice izostanka dogovora“, rekao je Trump, podsjećajući da su SAD prošlog juna zajedno s Izraelom bombardovale iranska nuklearna postrojenja, uključujući napade bombarderima B-2.

Dvojica američkih zvaničnika izjavila su za Reuters da je američka vojska spremna na višesedmične operacije protiv Irana ako Trump izda naredbu.

Prijetnje zatvaranjem Hormuškog moreuza

Iranski državni mediji ranije su objavili da će dio Strait of Hormuz biti privremeno zatvoren zbog vojnih vježbi Revolucionarne garde. Taj moreuz je ključna globalna ruta za transport nafte.

Teheran je ranije prijetio potpunim zatvaranjem moreuza u slučaju napada, što bi ugrozilo oko petinu svjetskih isporuka nafte. Ipak, cijene nafte su pale nakon Araqchijevih izjava, a referentna nafta Brent oslabila je više od jedan posto.

Iranski vrhovni vođa Ali Khamenei poručio je da Washington ne može srušiti njegovu vladu.

„Američki predsjednik kaže da je njihova vojska najjača na svijetu, ali i najjača vojska ponekad može biti tako snažno ošamarena da se ne može podići“, prenijeli su iranski mediji.

Sporenja oko raketa i obogaćivanja urana

Washington želi proširiti pregovore i na iranski raketni program, dok Teheran insistira da će razgovarati isključivo o ograničenjima nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija.

Iran poručuje da neće potpuno odustati od obogaćivanja urana niti pregovarati o svom raketnom arsenalu. Iako tvrdi da mu je program isključivo mirnodopski, Iran je obogaćivao uranij znatno iznad nivoa potrebnog za proizvodnju energije.

Iran je potpisnik Sporazuma o neširenju nuklearnog oružja (NPT) i sarađuje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA). Izrael, koji nije potpisnik NPT-a, ne potvrđuje niti negira da posjeduje nuklearno oružje, iako mnogi stručnjaci smatraju da ga ima.

