Rusija i Kina pomažu Iranu na brojne načine, uključujući pružanje “vojne suradnje”, rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Araghchi je u intervjuu za emiter MS NOW nazvao Rusiju i Kinu strateškim partnerima Teherana tokom rata sa SAD-om i Izraelom .

“U prošlosti smo imali blisku suradnju, koja se i dalje nastavlja, a to uključuje i vojnu suradnju“, rekao je ministar vanjskih poslova Teherana.

U petak je američki predsjednik Donald Trump nagađao da ruski predsjednik Vladimir Putin možda “malo” pomaže Iranu. “Pretpostavljam, a on vjerojatno misli da pomažemo Ukrajini, zar ne?” rekao je Trump, misleći na pomoć Kijevu u obrani od invazije. Američki obavještajci tvrde da Rusija pomaže Iranu obavještajnim podatcima, satelitskim snimkama i lokacijama američkih zapovjednih mjesta u regiji.

Iran i Rusija ojačali su veze tijekom posljednjeg desetljeća kao odgovor na protivljenje SAD-a. Iran je opskrbljivao Rusiju svojim domaće dizajniranim bespilotnim letjelicama Shahed, koje Moskva koristi za vođenje rata u Ukrajini, čak je i osnovala tvornice talvog drona u Rusiji. Dvije zemlje također su podržale sada svegnuti režim Bashara al-Assada u Siriji .

Tjesnac je zatvoren samo za neke

Iran je 2021. godine potpisao 25-godišnji sporazum o gospodarskoj suradnji s Pekingom, usmjeren na prodaju bogatih iranskih naftnih rezervi za opskrbu Kine. Kina s druge strane pomaže Irannoko tehnologije balističkih raketa , posebno oko goriva i kemijskog injženeringa.

Araghchi se u subotnjem intervjuu osvrnuo i na previranja u ključnom plovnom putu Hormuškog tjesnaca , koji prolazi uz obale Irana i Omana, a kroz koji prolazi petina svjetske nafte i plina. Araghchi je rekao da je tjesnac zatvoren za tankere i brodove koji pripadaju “našim neprijateljima, onima koji nas napadaju i njihovim saveznicima”. Ali, dodao je: “Tjesnac nije zatvoren. Zatvoren je samo za američke, izraelske brodove i tankere, a ne za ostale”. Araghchi je opisivan kao nešto “umjereniji” političar, pragmatičmniji od iranskih tvrdolinijaša, a do sada je imao nešto mekše izjave o SAD-u i uglavnom bio otvoren za diplomaciju.

