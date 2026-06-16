Prva utakmica Irana na Svjetskom prvenstvu završila se neriješeno 2:2 protiv znatno slabije rangiranog Novog Zelanda, koji je dva puta vodio tokom utakmice prije nego što su Iranci uspjeli izjednačiti.

Iranska reprezentacija, čije su pripreme poremećene zbog političkih tenzija, stigla je u nedjelju u Sjedinjene Američke Države iz svoje baze u Meksiku, gdje je bila baza na Svjetskom prvenstvu.

Nakon utakmice, trener Amir Ghalenoei rekao je novinarima da su planirali ostati u Kaliforniji preko noći kao dio procesa oporavka, ali im je naređeno da se odmah vrate u Meksiko.

Ghalenoei se požalio da njegovom timu nije dato “vrijeme za oporavak” i rekao je da je “zaista uznemiren” nakon što mu je rečeno da moraju “odmah otići” nakon utakmice.

Nije precizirao ko je naredio njihov hitan povratak u Tijuanu nakon utakmice, a nije jasno ni da li je odluka došla od FIFA-e, američkih organizatora turnira ili američkih vladinih zvaničnika.

Prije utakmice, grupa iransko-američkih gledalaca izviždala je iransku himnu, očigledno protestujući protiv režima u zemlji. Mnogi iranski navijači koji su došli da gledaju utakmicu nosili su majice sa predrevolucionarnom iranskom zastavom, uprkos FIFA-inoj zabrani političkih simbola.

Šta su rekli iranski igrači?

Ramin Rezaeian, koji je postigao prvi gol za Iran, osvojio je nagradu za igrača utakmice, a zatim je razgovarao s medijima o izazovima treniranja u Meksiku dok se utakmice igraju u SAD-u.

„Moram se zahvaliti ljudima u Meksiku, bili su veoma ljubazni… Ali zaista je veoma teško trenirati u Meksiku i igrati u Los Angelesu… Nismo zadovoljni danas jer mislim da smo zaslužili pobijediti.“

Na pitanje o proslavi prvog gola tokom koje je skinuo dres, Rezaeian je rekao: “To je nešto političko, ne želim o tome pričati.”

Drugi strijelac Irana, Mohammad Mohebi, također je razgovarao s novinarima nakon utakmice, rekavši da je tim očekivao dolazak u Los Angeles dva dana prije utakmice, ali da je putovanje odgođeno. Rekao je da su stigli tek jučer poslijepodne i da su odmah morali trenirati, što ih je iscrpilo, dodajući: “Mislim da takve stvari nisu fer.”

Šta su rekli zvaničnici FIFA-e?

Nakon utakmice, predsjednik FIFA-e Gianni Infantino obratio se iranskoj reprezentaciji u svlačionici, prema videu koji je novinar podijelio s iranskim državnim medijima, a koji je izvijestio The Athletic.

Prvi čovjek FIFA-e je rekao:

„Znam kroz šta prolaziš, razumijem te, ali ti si jača od svega… Poslala si snažnu poruku cijelom svijetu.“

Također je naglasio da je ovo “samo početak Svjetskog prvenstva” i poručio timu da “ispiše historiju”.

Iran bi trebao ponovo igrati na stadionu Los Angeles sljedećeg ponedjeljka protiv najbolje plasirane ekipe u svojoj grupi, Belgije. Posljednja utakmica grupne faze, protiv Egipta, zakazana je za 27. juni u Seattleu.

(Forbes)