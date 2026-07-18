Iran je zaprijetio pokretanjem “totalne ofanzive” dok Sjedinjene Države bombardiraju zemlju sedmu noć zaredom – pri čemu iranska civilna infrastruktura više nije pošteđena – što označava eskalaciju sukoba.

Američka vojska je u petak objavila da izvodi novu seriju udara na Iran, počevši od “19:00 GMT”. Udari su “svrha daljnjeg slabljenja iranskih vojnih sposobnosti” po naređenju predsjednika Donalda Trumpa, saopštila je vojska na Platformi X.

Prema iranskim novinskim agencijama, eksplozije su se čule na jugu Irana. Dan ranije, američka vojska je saopštila da je pogodila “desetine iranskih vojnih ciljeva, kao što su položaji obalnog nadzora i protivvazdušne odbrane, vojna logistička infrastruktura i pomorski objekti”. Ti napadi su rezultirali osam smrtnih slučajeva, prema zvaničnoj iranskoj novinskoj agenciji IRNA.

Napadi na mostove, luku i željezničke stanice

U drugim vijestima, iranske vlasti su izvijestile o šteti na elektroenergetskoj mreži na jugu – pozivajući stanovnike da smanje potrošnju električne energije – kao i o napadima na mostove, luku, aerodrom, telekomunikacijsku infrastrukturu i željezničku stanicu.

Washington nije potvrdio izvještaje. Ranije ove sedmice, američki predsjednik je zaprijetio napadom na iranske mostove i elektrane ako se iranski lideri ne vrate za pregovarački sto.

Teheran će ući u “fazu sveobuhvatne ofanzive” ako američki napadi nastave duže od “dva ili tri dana”, zaprijetio je u petak Mohsen Rezaei, vojni savjetnik iranskog vrhovnog vođe, prema državnoj televiziji. “Iran se više neće zadovoljiti samo odmazdom i nijedna granica neće biti sigurna”, rekao je, prema istom izvoru.

Revolucionarna garda: Dva tankera za naftu eksplodirala su i zapalila se dok su prolazila kroz minsko polje južno od Hormuškog tjesnaca

Revolucionarna garda, ideološka vojska Islamske Republike, upozorila je da će se napadi “nastaviti dok se ne uspostavi mir na južnoj obali i u Hormuškom tjesnacu”.

“Hormuški tjesnac postaje zamka za obje zaraćene strane. Logika eskalacije izmiče kontroli”, primjećuje David Khalfa, stručnjak za Bliski istok u Fondaciji Jean Jaurès, koji je zabrinut zbog “rizika od šireg regionalnog sukoba”.

Nešto kasnije, Revolucionarna garda je u subotu objavila da su dva naftna tankera “eksplodirala i zapalila se” dok su prolazila kroz minsko polje južno od Hormuškog moreuza.

“Dva tankera, koja su pokušala preći minsko polje južno od Hormuškog moreuza nakon što su ih američke obavještajne službe dovele u zabludu, eksplodirala su i zapalila se”, saopštila je Garda, a prenijela je na Telegramu zvanična novinska agencija IRNA, bez navođenja nacionalnosti plovila ili da li je bilo žrtava.

“Kako bi zaštitili svoju imovinu i, prije svega, svoje živote, pomorci ne smiju dozvoliti da budu zavedeni i uđu u ovo minsko polje”, dodali su.

(Kliker.info-agencije)