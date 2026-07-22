Iranski zakonodavci pozvali su na zarobljavanje američkih trupa i kopnene napade na Kuvajt i Bahrein, dok su se razgovori o mogućoj kopnenoj operaciji obje strane intenzivirali, a američki (za sada samo zračni) napadi ušli su u deseti dan zaredom.

Glasnogovornik iranske vojske upozorio je danas da će Iran bombardirati vlastitu teritoriju umjesto da dozvoli američkim snagama da je okupiraju, jer su prijetnje potencijalnom kopnenom operacijom s obje strane izazvale strahove od šireg rata u Perzijskom zaljevu. “Ako Amerika okupira našu teritoriju, bombardirat ćemo čak i vlastitu teritoriju”, rekao je brigadni general Mohammad Akrami-Nia na iranskoj državnoj televiziji. “To je logika rata.”

Ove izjave su uslijedile dok je Centralna komanda SAD-a obilježila 10. dan zaredom napada na iranske ciljeve. Očekuje se da će američki predsjednik Donald Trump u narednim danima odlučiti kako će postupiti, a sada se otvoreno raspravlja o mogućnosti američke kopnene operacije ili okupacije iranske teritorije.

Pentagon priprema opcije za kopnene operacije u Iranu koje ne bi bile invazija velikih razmjera, ali bi mogle uključivati ​​hiljade vojnika i trajati sedmicama ili mjesecima, izvijestio je Washington Post, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Bijela kuća je saopštila da Pentagon radi na tome da predsjedniku pruži “maksimalan izbor”, ali da “to ne znači da je predsjednik donio odluku”.

Ukratko: Većina vojnih analitičara vjeruje da bi američka kopnena invazija na Iran mogla biti potencijalna katastrofa za Sjedinjene Države. Iran ima 90 miliona stanovnika, gotovo je tri puta veći od Ukrajine i predstavlja svojevrsnu geografsku tvrđavu zbog svojih planinskih lanaca. Nadalje, Iran ima slojevitu i opsežnu odbranu, decenijama se bavi asimetričnim ratovanjem i izgradio je stotine duboko ukorijenjenih vojnih objekata.

Ne bi bilo pogrešno reći da je trenutni teokratski režim značajan dio svog identiteta od 1979. godine izgradio na otporu Americi. A čini se da su trenutni američki napadi ujedinili ljude protiv Washingtona, čak i one koji su protestovali protiv režima u Teheranu ranije ove godine, izvještava Reuters. Čak bi i američko zadržavanje kontrole nad južnim iranskim ostrvima moglo biti teško, o čemu smo pisali ovdje.

Budući da je teško povjerovati da nijedan od američkih vojnih stručnjaka nije sve ovo objasnio Trumpu, za sada je vjerovatnije da su Trumpove prijetnje invazijom uglavnom alat retorike i pritiska na Iran da se vrati za pregovarački sto.

Iran prijeti kopnenim napadima na Kuvajt i Bahrein

Bivši iranski ministar vanjskih poslova Manouchehr Mottaki, sada član parlamenta, rekao je da bi Iran trebao ići dalje od napada na američke baze u regiji i razmotriti zarobljavanje američkih vojnika. “Prijetnje SAD-a su se pojačale, a SAD su izjavile da će zauzeti otok Kharg i preuzeti kontrolu nad iranskim naftnim postrojenjima”, rekao je Mottaki. “Dugo se zalažem za kopneni rat. Trebali bismo zauzeti jednu od američkih baza u regiji, zarobiti njene snage i vratiti ih u našu zemlju”, dodao je.

Iranski zastupnik Ahmad Bakhshayesh Ardestani, bivši član parlamentarne Komisije za nacionalnu sigurnost, rekao je da bi Teheran mogao pokrenuti kopnene napade na Kuvajt i Bahrein ako SAD napadnu iransku teritoriju.

Što se tiče mogućnosti američkog napada na ostrvo Kharg (preko kojeg se izvozi 90% iranske nafte), rekao je da Washington može tamo izdržati jedan dan, ali ne i duže od toga.

„Iranske rakete iz Semnana, Zahedana, Isfahana i drugih mjesta mogu ga dosegnuti. Okupacija ostrva Kharg učinila bi ga metom za Iran“, rekao je Ardestani.

Da li je kuvajtski ostrvo Bubiyan meta?

Postojale su i spekulacije o mogućem iranskom potezu protiv Kuvajta, uključujući zauzimanje kuvajtskog ostrva Bubiyan. Ostrvo, površine 863 kvadratna kilometra, najveće je u Kuvajtu i nalazi se na sjevernom kraju Perzijskog zaljeva u blizini Iraka. Spekulacije o ovom iranskom potezu nisu nove.

Vojni analitičari smatraju da bi jedan od glavnih razloga bio položaj ostrva u neposrednoj blizini američkih vojnih baza u Kuvajtu. Kontrola nad Bubijanom mogla bi omogućiti Iranu da lakše izviđa aktivnosti SAD-a, efikasnije raspoređuje raketne sisteme i provodi specijalne operacije protiv američkih snaga u regiji, prema podacima Defense Security Asia.

Bubijan ima važan geostrateški položaj zbog činjenice da se nalazi duž sjevernog dijela Perzijskog zaljeva, blizu plovnih puteva koji vode do iračkih luka. S otoka je moguće pratiti pomorski promet i ometati akcije suprotstavljenih mornarica, što bi Iranu moglo dati određenu prednost u kontroli pomorskih komunikacija u slučaju sukoba, piše The National.

(Geopolitika)