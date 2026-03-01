Iran priznao gubitak vođe : Ajatolah je mrtav. Revolucionarna garda: Kreće najrazornija operacija u povijesti

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei ubijen je u svom kompleksu u glavnom gradu Teheranu, objavili su iranski državni mediji. Državna novinska agencija Fars izvijestila je da je Hamenei ubijen u subotu rano ujutro “u svom uredu u rezidenciji vođe” dok je “obavljao svoje dužnosti”.

Satelitske snimke tvrtke Airbus, koje su nastale nakon napada, prikazuju gusti crni dim kako se diže iz vođinog teheranskog kompleksa. Čini se da snimke pokazuju kako je nekoliko zgrada u kompleksu teško oštećeno u udarima.

Kompleks u kojem je ubijen vrhovni vođa nalazi se u centru Teherana, u blizini sveučilišta. Riječ je o centru za donošenje odluka i ključnom sjedištu teokratskog vodstva Islamske Republike.