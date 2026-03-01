Iran priznao gubitak vođe : Ajatolah je mrtav. Revolucionarna garda: Kreće najrazornija operacija u povijesti
Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei ubijen je u svom kompleksu u glavnom gradu Teheranu, objavili su iranski državni mediji. Državna novinska agencija Fars izvijestila je da je Hamenei ubijen u subotu rano ujutro “u svom uredu u rezidenciji vođe” dok je “obavljao svoje dužnosti”.
Satelitske snimke tvrtke Airbus, koje su nastale nakon napada, prikazuju gusti crni dim kako se diže iz vođinog teheranskog kompleksa. Čini se da snimke pokazuju kako je nekoliko zgrada u kompleksu teško oštećeno u udarima.
Kompleks u kojem je ubijen vrhovni vođa nalazi se u centru Teherana, u blizini sveučilišta. Riječ je o centru za donošenje odluka i ključnom sjedištu teokratskog vodstva Islamske Republike.
Iranska elitna Revolucionarna garda zaprijetila je Izraelu i Sjedinjenim Državama “najžešćom ofenzivnom operacijom” u povijesti Islamske Republike, koja bi trebala započeti svakog trenutka. Prijetnja je uslijedila nakon što je u subotu u američkim i izraelskim napadima ubijen vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, što je potaknulo iranske vlasti da smjesta obećaju odmazdu.
Korpus čuvara islamske revolucije (IRGC) nedugo nakon napada uputio je upozorenje. “Protiv okupiranih zemalja i baza američkih terorista uskoro će započeti najžešće ofenzivne operacije u povijesti Oružanih snaga Islamske Republike Iran”, poručili su.
Iranska vlada u priopćenju je navela kako “ovaj veliki zločin nikada neće ostati bez odgovora i okrenut će novu stranicu u povijesti islamskog svijeta”. U međuvremenu se oglasilo i Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost (SNSC), koje je poručilo da će zajednički američko-izraelski napadi na Iran “pokrenuti masovni ustanak u borbi protiv svjetskih tlačitelja”. To moćno tijelo, koje koordinira iranske obrambene i sigurnosne strategije, dodalo je kako će Iran i njegovi saveznici nakon ovoga biti samo “otporniji i odlučniji”.
(Kliker.info-agencije)
