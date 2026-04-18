Iran je povukao odluku o ponovnom otvaranju Hormuskog moreuza, navodeći kontinuiranu pomorsku blokadu Sjedinjenih Država nad iranskim lukama, prema novinskoj agenciji Fars, koja je bliska Korpusu islamske revolucionarne garde.

Portparol centralnog štaba Hatam-al Anbije, koji je jedinstvena komandna struktura iranske vojske, rekao je da se kontrola nad moreuzom “vratila u prethodno stanje” i da je ponovo pod strogom vojnom upravom.

Ebrahim Zulfakari je rekao da je Teheran ranije pristao “sa dobrim namjerama” da dozvoli ograničen prolaz za tankere za naftu i komercijalne brodove tokom primirja, ali “nažalost, Amerikanci… nastavljaju da se bave gusarenjem… pod takozvanom ‘blokadom'”.

Iran je ponovo otvorio pomorsku rutu 17. aprila nakon nedelja gotovo potpunog prekida, potez koji je pozdravio američki predsjednik Donald Trump, koji je ipak rekao da će pomorska blokada iranskih luka ostati na snazi.

Neposredno nakon objavljivanja vijesti o ponovnom ztatvaranju Hormuza objavljena je nova koja kaže da je teretni brod napadnut u blizini tjesnaca, pri čemu su oštećeni kontejneri na plovilu, objavila je britanska vojska.

Centar za pomorsku trgovinu britanske vojske (UK Maritime Trade Operations) priopćio je da je nepoznati projektil pogodio brod oko 25 nautičkih milja (46 kilometara) sjeveroistočno od Omana.

Ovaj incident dolazi nakon što je Iran povukao svoju kratkotrajnu odluku o ponovnom otvaranju tjesnaca, tvrdeći da SAD nije ispunio svoje obveze.