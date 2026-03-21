Iran potvrdio : Nuklearni kompleks Natanz pogođen u zračnom napadu, nema curenja radijacije
Iranski centar za obogaćivanje uranijuma u Natanzu pogođen je u subotu u vazdušnom napadu, izvijestila je zvanična iranska novinska agencija Mizan. Nije bilo curenja radijacije, navodi se u izvještaju. Postrojenje, koje se nalazi 220 km jugoistočno od Teherana, već je bilo meta napada na početku sukoba, kao i tokom sukoba u junu 2025. godine. Obavijestili su IAEAo napadu.
Novi napad dolazi dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump na svojim društvenim mrežama napisao da Sjedinjene Države razmatraju okončanje svoje vojne kampanje na Bliskom istoku. “Već su vrlo blizu ostvarenja svojih ciljeva “, rekao je u opširnoj objavi. Trump je dodao da bi Hormuški moreuz trebale osigurati zemlje koje ga koriste, naglašavajući da SAD nisu među njima.
Sat vremena prije objavljivanja, predsjednik je novinarima u Bijeloj kući rekao da ne želi prekid vatre i predvidio da će se strateški tjesnac “sam odblokirati”.
Na ekonomskom frontu, Brent sirova nafta je završila sedmicu na 112 dolara po barelu, nakon što je samo u petak porasla za preko 3 posto.
Vojna akcija u regiji se nastavlja. Izrael je saopštio da je Iran ispalio rakete u subotu ujutro, a Saudijska Arabija je saopštila da je oborila 20 dronova u roku od nekoliko sati u istočnom dijelu zemlje, gdje se nalaze velika naftna postrojenja. Izraelski zračni napadi pogodili su Teheran dok Iranci slave Novu godinu, Novruz.
Nedavne ankete u SAD-u pokazuju da se skoro 60 posto Amerikanaca protivi ratu s Iranom. Uprkos podršci njegovih tvrdokornih pristalica, oko četvrtine ljudi koji su glasali za Trumpa prije godinu i po dana kažu da su nezadovoljni njegovim postupcima na Bliskom istoku.
(Kliker.info-agencije)
