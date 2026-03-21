Vojna akcija u regiji se nastavlja. Izrael je saopštio da je Iran ispalio rakete u subotu ujutro, a Saudijska Arabija je saopštila da je oborila 20 dronova u roku od nekoliko sati u istočnom dijelu zemlje, gdje se nalaze velika naftna postrojenja. Izraelski zračni napadi pogodili su Teheran dok Iranci slave Novu godinu, Novruz.

Nedavne ankete u SAD-u pokazuju da se skoro 60 posto Amerikanaca protivi ratu s Iranom. Uprkos podršci njegovih tvrdokornih pristalica, oko četvrtine ljudi koji su glasali za Trumpa prije godinu i po dana kažu da su nezadovoljni njegovim postupcima na Bliskom istoku.

