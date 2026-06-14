Visoki iranski zvaničnik otkrio je detalje nacrta memoranduma o razumijevanju koji Teheran i Washington privode kraju, a koji bi mogao otvoriti put ka širem sporazumu o iranskom nuklearnom programu, ukidanju sankcija i deeskalaciji sukoba u regiji.

Prema informacijama koje je zvaničnik iznio za Reuters, memorandum obuhvata niz pitanja, od budućnosti iranskog nuklearnog programa i statusa Hormuškog moreuza do američkih sankcija i oslobađanja zamrznute iranske imovine.

Konačni sporazum, prema nacrtu, pregovarao bi se u roku od 60 dana nakon potpisivanja memoranduma. Hormuški moreuz i ukidanje blokade

Jedna od prvih mjera predviđa trenutno ponovno otvaranje Hormuškog moreuza za sav komercijalni pomorski saobraćaj.

Zauzvrat bi Sjedinjene Američke Države počele ukidati pomorsku blokadu iranskih luka. Taj proces bi započeo odmah nakon potpisivanja memoranduma i bio završen u roku od 30 dana.

Hormuški moreuz jedan je od najvažnijih svjetskih energetskih koridora kroz koji prolazi značajan dio globalnog izvoza nafte i plina. Bez novih sankcija i oslobađanje milijardi dolara

U finansijskom dijelu nacrta Washington se obavezuje da neće uvoditi nove sankcije Iranu dok traju pregovori o konačnom sporazumu.

Nakon postizanja konačnog dogovora, američke i sankcije Ujedinjenih nacija bile bi ukinute prema unaprijed dogovorenom rasporedu.

SAD bi također privremeno suspendovale naftne sankcije, čime bi Iranu bilo omogućeno da ponovo prodaje naftu i raspolaže prihodima od izvoza.

Među najznačajnijim stavkama nalazi se i oslobađanje 25 milijardi dolara zamrznute iranske imovine. Prema nacrtu, sredstva bi bila dostupna kroz direktne novčane transfere, kreditne linije i finansijske aranžmane uz pomoć regionalnih država.

Dokument predviđa i izradu plana obnove i razvoja Irana, koji bi SAD pripremile zajedno sa svojim regionalnim saveznicima, a o kojem bi se zatim pregovaralo s Teheranom tokom narednih 60 dana. Iran neće proizvoditi nuklearno oružje

U dijelu koji se odnosi na nuklearni program, Iran bi se obavezao da neće proizvoditi niti nabavljati nuklearno oružje.

Do postizanja konačnog sporazuma Teheran bi zadržao postojeće stanje svog nuklearnog programa, bez dodatnog obogaćivanja uranija i bez širenja nuklearnih postrojenja.

Sjedinjene Države bi, prema nacrtu, pristale da Iranu omoguće razrjeđivanje postojećih zaliha visoko obogaćenog uranija na vlastitoj teritoriji u okviru budućeg sveobuhvatnog sporazuma.

Istovremeno, pitanja budućeg nivoa obogaćivanja uranija, funkcionisanja nuklearnog programa i upravljanja postojećim zalihama visoko obogaćenog uranija bila bi predmet posebnih pregovora tokom 60 dana nakon potpisivanja memoranduma. Teheran i Washington bez potvrde

Reuters navodi da ni Washington ni Teheran zasad nisu službeno potvrdili detalje dokumenta.