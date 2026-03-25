Iranska državna televizija objavila je da Islamska Republika Iran ima pet uslova za završetak rata, koje su preko posrednika poslali Sjedinjenim Američkim Državama i predsjedniku Donaldu Trumpu.

Nakon što su pregledali Trumpov prijedlog od 15 točaka, koje smatraju “pretjeranima”, odgovorili su da će oni diktirati vrijeme završetka rata te predstavili svojih pet uslova :

1. Zaustavljanje “agresije i atentata”;

2. Konkretni mehanizmi koji će osigurati da Iran ne bude ponovno napadnut;

3. Isplata ratne štete i reparacija;

4. Kraj rata na svim frontama te za sve grupe otpora uključene u cijeloj regiji;

5. Međunarodno priznanje i garancije u vezi s iranskom vlašću nad Hormuškim tjesnacem.

U uslovima se ne spominje nuklearni program ni razvoj nuklearnog oružja. Iranskih pet uslova objavljeno je netom nakon što su pakistanski dužnosnici ranije potvrdili da je Iran primio američki prijedlog od 15 točaka za prekid američko-izraelskog napada.

Trump je tvrdio da SAD pregovara s Iranom o prekidu vatre, poručivši da Washington razgovara s “pravim ljudima” u Iranu te da “oni jako žele postići dogovor”. Istovremeno, iranski dužnosnici su više puta negirali da pregovaraju sa SAD-om te podrugljivo rekli da “Amerika pregovara sama sa sobom”.

