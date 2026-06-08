Oružane snage Irana objavile su kraj vojnih operacija protiv Izraela, ali su upozorile na jače napade ako Izrael nastavi napade na Liban, javlja agencija Fars. Nezavisna potvrda ovog izvještaja još nije dostupna.

Podsjećamo, na platformi Truth Social, Donald Trump je izjavio da Izrael i Iran žele “hitno primirje” te da su u toku “finalni pregovori o miru”, bez dodatnih detalja.

Donald Trump je objavio novu poruku na svojoj platformi Truth Social, prenosi Sky News. Predsjednik SAD-a kaže da i Izrael i Iran “teže hitnom primirju.” “Završni pregovori o ‘miru’ se odvijaju, uz mogućnost da ih ignorancija ili glupost omete,” dodao je…

Trump je dodao da će američka blokada iranskih luka – uvedena kako bi se odgovorilo na efikasno zatvaranje Hormuškog moreuza od strane Irana – ostati na snazi dok se ne postigne konačni dogovor. “Stvari bi trebale ići brzo,” naveo je Trump, prenosi The Guardian.

(Kliker.info-agencije)