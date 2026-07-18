Iranska vlada je u subotu objavila da okvirni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana više nije važeći, izvještava iranska novinska agencija Fars.

Iran je suspendovao sporazum, rekao je zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Haribabadi, prema izvještaju novinske agencije Fars. “Zauzeti smo odbranom zemlje”, rekao je Haribabadi u televizijskom intervjuu.

“Nažalost, Amerikanci su svojim agresivnim mjerama prekršili svoje obaveze prema Islamabadskom memorandumu o razumijevanju”, dodao je.

Objasnio je da Iran stoga smatra da više nije obavezan da ispunjava svoje obaveze prema dokumentu.

Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamnei rekao je u pisanoj izjavi u subotu da ponovljena kršenja sporazuma od strane SAD-a pokazuju da je potpis predsjednika Donalda Trumpa “potpuno bezvrijedan i lišen kredibiliteta”, izvijestio je Reuters.

Khamenei je rekao da Sjedinjene Države trebaju znati da iranski narod i “front otpora” imaju “nezaboravne lekcije” koje mogu naučiti iz toga.

SAD i Iran su sredinom juna postigli okvirni sporazum koji je trebao utrti put trajnom okončanju rata. Okvirni sporazum je predviđao postizanje konačnog sporazuma u roku od 60 dana i otvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je također bilo na snazi ​​od početka aprila, ali je sukob ponovo eskalirao početkom jula.

(Kliker.info-Hina)