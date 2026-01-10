Iran na ivici : Zapaljena džamija u teheranskom kvartu Saadat Abad

Sigurnosni izvori navode da su grupe izgrednika, označene kao “teroristi”, izazvale požar u džamiji Al-Rasool, koja se nalazi u blizini trga Shahid Tehrani Moghaddam. Očevici tvrde da je paljenje džamije bilo direktan napad na vjerski objekat i javnu sigurnost, dok su u istoj oblasti zapaljeni i parkirani automobili, izazivajući paniku među stanovnicima.

Reporteri novinske agencije Tasnim ističu da je situacija u samom centru Teherana, uključujući Trg Valiasr, Trg Enghelab i Ulicu Azadi, bila pod kontrolom i mirna, uprkos pozivima anti-režimskih grupa na masovna okupljanja. Ipak, “sporadični neredi” nastavljeni su u kvartovima Tehranpars, Jannat Abad, Trg Kaj (Saadat Abad), Pasdaran i Nizam Abad.

Prethodnih noći zabilježeni su i napadi na javna i privatna dobra, uključujući paljenje medicinskih klinika i domova zdravlja. Vlasti navode da su se među demonstrantima nalazili “infiltrirani elementi” koji su koristili vatreno oružje.

Nakon nasilja u Saadat Abadu, iranske snage sigurnosti izdale su oštra saopćenja, naglašavajući da neće biti tolerancije prema onima koji se identifikuju kao “naoružani teroristi i rušitelji”, te da je cilj zaštita života i imovine građana.

Ova eskalacija protesta pokazuje sve veću napetost u Teheranu, dok se sukobi šire na periferne dijelove grada, istovremeno održavajući relativni mir u centralnim dijelovima prijestolnice.

