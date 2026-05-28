Nacrt memoranduma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država još nije finaliziran, uprkos izvještajima pojedinih zapadnih medija, rekao je izvor blizak iranskom pregovaračkom timu.

Iranska poluzvanična novinska agencija Tasnim navela je da je izvor istakao kako izvještaji prema kojima je memorandum o razumijevanju finaliziran i čeka zvaničnu objavu obje strane “ne odražavaju stvarnost”, dodajući da “tekst još nije konačno usaglašen”.

Izvor je dodao da Iran nije obavijestio pakistanskog posrednika da je tekst finaliziran. Također je naveo da će Iran, ukoliko sporazum na kraju bude zaključen, o tome obavijestiti pakistanskog posrednika i javnost.

– Do tada, svaka tvrdnja zapadnih izvora da je pitanje završeno nije vjerodostojna, rekao je izvor, prenosi Tasnim.

Portal Axios, pozivajući se na američke zvaničnike, objavio je da su pregovarači iz SAD-a i Irana postigli preliminarni dogovor o produženju primirja za 60 dana i okviru za nuklearne pregovore.

U izvještaju se navodi da predsjednik SAD-a Donald Trump još nije dao konačno odobrenje za memorandum o razumijevanju, iako su pregovarači obje strane uglavnom usaglasili njegove odredbe.

(Kliker.info-agencije)