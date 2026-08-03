Iran je saopćio da trenutno ne vodi nikakve pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, čime je demantovao izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa da će razgovori između dvije zemlje početi danas, prenosi The Guardian.

Teheran: Nema planova za sastanak sa SAD-om

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghaei izjavio je na redovnoj sedmičnoj konferenciji za novinare da nema planova ni za dolazak američke delegacije niti za odlazak iranskih predstavnika na pregovore.

Prema njegovim riječima, prioritet Irana trenutno su pregovori s Omanom o novoj plovidbenoj ruti kroz Hormuški moreuz.

„Sada ćemo postići dogovor o ruti prihvatljivoj za obje strane – ni sjevernoj ni južnoj, već onoj koja poštuje suverena prava obje strane i štiti naše nacionalne interese i sigurnost“, rekao je Baghaei za iransku državnu televiziju.

Trump tvrdio da pregovori počinju danas

Donald Trump je u nedjelju, tokom leta predsjedničkim avionom Air Force One, izjavio da će pregovori s Iranom početi danas te da je odgodio nove američke vojne udare nakon razgovora sa saveznicima iz Zaljeva, uključujući Katar, Ujedinjene Arapske Emirate i Saudijsku Arabiju.

Trump je naveo da mu je saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman poručio kako bi sporazum bio bolja opcija od novih vojnih napada, upozorivši da nije moguće predvidjeti posljedice dalje eskalacije sukoba.

(Kliker.info-FTV)