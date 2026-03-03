Irački Kurdi potvrdili informacije pojedinih medija : Čuli smo se s Trumpom, rekao nam je koji su mu ciljevi u ratu u Iranu

Patriotski savez Kurdistana (PUK) je potvrdio da je američki predsjednik Donald Trump obavio telefonski razgovor s njegovim liderom Bafelom Jalalom Talabanijem usred eskalacije tenzija nakon sukoba SAD-a i Izraela s Iranom.

Kako javlja Anadolija u saopštenju izdanom nakon sastanka politbiroa iračke kurdske stranke, PUK je naveo da je Trump informirao Talabanija o ciljevima Washingtona u sukobu, koji je počeo napadima usmjerenim na Iran.

Trump je, kako se navodi, izrazio zahvalnost za ulogu PUK-a u Iraku i naglasio važnost snažne suradnje između SAD-a i Iraka radi postizanja zajedničkih ciljeva.

Talabani je rekao da je poziv pružio priliku za jasnije razumijevanje ciljeva SAD-a u sukobu i za podršku pregovorima usmjerenim na jačanje bilateralnih odnosa između Iraka i SAD-a.

Potvrda pomenutog razgov ora dolazi nakon ranijeg izvještaja Axiosa, koji je naveo da je Trump u nedjelju obavio osjetljive telefonske razgovore i s Talabanijem i s liderom Kurdistanske demokratske partije (KDP) Masoudom Barzanijem i sa kojima je razgovarao o ratu između SAD-a i Izraela s Iranom i o tome šta bi moglo uslijediti, rekla su za Axios tri izvora upoznata s pozivima.

Dobro obavješteni američki portal je istakao važnost ovog razgovora pošto Kurdi imaju hiljade vojnika duž iransko-iračke granice i kontroliraju strateška područja koja bi mogla biti značajna kako se rat bude razvijao. Pored toga irački Kurdi također imaju bliske veze s kurdskom manjinom u Iranu.

Izvori Axiosa dalje su naveli da su Trumpovi pozivi bili kulminacija višemjesečnog lobiranja iza kulisa izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Kako su naveli, Izrael već decenijama ima bliske sigurnosne, vojne i obavještajne veze s Kurdima u Siriji, Iraku i Iranu.

