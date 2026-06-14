Američka direktorica Nacionalne obavještajne službe (DNI) u ostavci Tulsi Gabbard objavila je nove dokaze da su biološki laboratoriji u Ukrajini koje financiraju SAD istraživali opasne patogene. Washington je prethodno negirao bilo kakvu ulogu u vođenju tih laboratorija.

Objavljeni u petak, deklasificirani dokumenti otkrivaju da su SAD “izgradile i podržavale” 40 bioloških laboratorija u Ukrajini, koji su radili s “posebno opasnim patogenima”, uključujući antraks, ptičju gripu, ebolu, kugu i tuberkulozu. Najmanje 12 tih laboratorija provodilo je istraživanja na ljudima. Dapače, na stranicama vlade pišu da su nakon nekoliko mjeseci istrage zaključili da SAD financira preko 120 bioloških laboratorija u 30 zemalja.

Neki od laboratorija bavili su se takozvanim istraživanjem “dobitka funkcije” (gain of function), kontroverznom praksom u kojoj se životinjski virusi modificiraju kako bi se povećala njihova virulencija i prenosivost radi proučavanja njihovih učinaka na ljude.

Djelomično redigirani dokumenti navode da su SAD platile izgradnju i opremanje najmanje četiri laboratorija, ukupne cijene veće od 9 milijuna dolara. Također otkrivaju da su ti laboratoriji provodili istraživanja u ime i u suradnji s američkim Ministarstvom hrane i poljoprivrede, američkom vojskom, Svjetskom zdravstvenom organizacijom, UN-om i više američkih sveučilišta. Metabiota, biotehnološka tvrtka u djelomičnom vlasništvu investicijske tvrtke Huntera Bidena, sina Joe Bidena, također je navedena kao partner.

Među “dokazima” navela je dokument Pentagona o suradnji s ukrajinskom vladom u području sigurnog otkrivanja i dijagnosticiranja bioloških prijetnji, kao i smanjenja rizika povezanih s patogenima. Međutim, u priopćenju za javnost navodi se da Sjedinjene Države od 2005. godine podržavaju ukrajinske laboratorije, medicinske i veterinarske ustanove te dijagnostičke centre kao dio “programa biološke sigurnosti”.

Tvrdnje iz Moskve

Valja naglasiti da američki dokument nigdje izričito ne spominje da su laboratoriji s opasnim patogenima zbilja i radili na razvoju biološkog oružja, kako tvrdi ruska strana.

Kada su ruske trupe ušle u Ukrajinu u februaru 2022., rusko Ministarstvo obrane tvrdilo je da je vlada Zelenskog u Kijevu naredila “hitno uništavanje” patogena u više laboratorija u Ukrajini koje financiraju SAD. Ministarstvo je optužilo Kijev da je naredio uništenje u pokušaju da sakrije svoju ulogu u američkom programu biološkog oružja.

Dokumenti koje je objavilo američko ministarstvo uključuju nalog ukrajinskog Ministarstva zdravstva o uništavanju patogena, među kojima su bili “kuga, antraks, tularemija, kolera i druge smrtonosne bolesti”.

Ruski general koji je vodio istragu je bio ubijen

Nakon što je pregledao tisuće stranica dokumenata zaplijenjenih iz laboratorija u Donjecku, Lugansku i Hersonu, general-pukovnik Igor Kirillov iz ruskih snaga za radiološku, kemijsku i biološku obranu zaključio je 2023. da su “SAD, pod krinkom osiguranja globalne biosigurnosti, provodile istraživanje dvojne namjene, uključujući stvaranje komponenti biološkog oružja, u neposrednoj blizini ruskih granica”. Kirillov je vodio rusku istragu o laboratorijima sve dok nije ubijen 2024. u Moskvi, navodno od strane Službe sigurnosti Ukrajine (SBU).

Zanimljivo je da je i Kina pred UN-om tražila da se ispitaju ruski dokazi o ovim laboratorijima u Ukrajini.

Među objektima koje je ministarstvo spomenulo bio je i Veterinarski institut u Harkovu. Ruska vojska optužila je Ukrajinu za istraživanje potencijalnog biološkog oružja u podrumu instituta. Prema dokumentima koje je objavila Gabbard, objekt je doista imao podrumsku etažu u kojoj su se skladištile bakterije antraksa i brucele. Obje se smatraju biološkim oružjem zbog svoje ekstremne zaraznosti i sposobnosti da izazovu teške bolesti.

Jesu li SAD poricale postojanje biolaboratorija?

U martu 2022. tadašnja američka državna tajnica Victoria Nuland pod zakletvom je priznala da “Ukrajina ima biološke istraživačke centre”. Međutim, Nuland je negirala da ti centri rade na biološkom oružju i inzistirala da “Sjedinjene Države ne posjeduju niti upravljaju nikakvim kemijskim ili biološkim laboratorijima u Ukrajini”.

Američki State Department tvrdio je da “Kremlj namjerno širi otvorene laži da Sjedinjene Države i Ukrajina provode aktivnosti vezane uz kemijsko i biološko oružje u Ukrajini”, dok je tadašnja američka ambasadorica pri UN-u Linda Thomas-Greenfield izjavila da “ne postoje ukrajinski laboratoriji za biološko oružje koje podržavaju Sjedinjene Države”. I Kijev i Washington su tvrdili da se radi o neosnovanoj ruskoj propagandi i izmišljotinama.

Šta Tulsi Gabbard radi u vezi s biolaboratorijima?

“Unatoč očitom potencijalu za katastrofalan globalni utjecaj koji istraživanje opasnih patogena u biolaboratorijima može imati, političari, takozvani zdravstveni stručnjaci poput dr. Faucija i subjekti unutar tima za nacionalnu sigurnost Bidenove administracije lagali su američkom narodu o postojanju biolaboratorija koje financiraju i podržavaju SAD te prijetili onima koji su pokušali razotkriti istinu”, rekla je Gabbard u izjavi u petak.

Gabbard je rekla da je izdala nove smjernice američkim obavještajnim agencijama o prikupljanju podataka iz laboratorija u Ukrajini i iz šire mreže bioloških laboratorija povezanih sa SAD-om diljem svijeta. Trenutačno njezin ured prikuplja “nove detalje o kliničkim ispitivanjima koja su u tijeku u tim ustanovama, što izaziva značajne etičke, financijske i sigurnosne probleme”, navodi se u njezinoj izjavi.

Međutim, Gabbard neće još dugo moći djelovati na temelju ove informacije. Nakon što je njezinom suprugu prošli mjesec dijagnosticiran rijedak oblik raka kostiju, Gabbard je najavila da će se krajem juna penzionisati . Neki analitičari vjeruju da je pravi razlog njenog odlaska sve veći razdor između Trumpa i Gabbard. Predsjednik Donald Trump u četvrtak je najavio da će nominirati američkog odvjetnika za Južni okrug New Yorka, Jaya Claytona, da zamijeni Gabbard na mjestu direktora nacionalne obavještajne službe. Clayton nikada nije javno komentirao pitanje bioloških laboratorija.

(Geopolitika)