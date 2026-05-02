(Kliker.info)

Ministarstvo vanjskih poslova Kanade je donijelo odluku o uvođenju diplomatske institucije Počasnog konzula Kanade u Sarajevu. Ovo je značajan korak ka ponovnom otvaranju ambasade Kanade u Bosni i Hercegovini.

Institucijom počanog konzula, Kanada otvara direktni diplomatski status sa Bosnom i Hercegovinom, kao diplomatski most između dvije države. Obezbjeđuje se lakši pristup državnim i međunarodnim institucijama, direktni kontakti s vlastima, direktni kontakt s drugim konzulima i najvažnije direktna lokalna pomoć dok nema ambasade.

Bosanskohercegovačka dijaspora je u više navrata tražila od Vlade Kanade ponovno otvaranje ambasade. Sadasnja ministrica vanjskih poslova Kanade Anita Anand je podržala ponovno otvaranje kanadske ambasade u Sarajevu. Tu inicijativu su podržali mnogi članovi Parlamenta Kanade, Bob Bratina, Robert Oliphant, Matthew Green, prošla ministrica vanjskih poslova Melanie Joly, sadašnja ministrica vanjskih poslova Anita Anand i drugi.

Prilikom posjete tadašnjeg Predsjedavajučeg Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Komšića Kanadi u razgovoru sa premijerom i ministrom vanjskih poslova Kanade razgovarano je i o mogućnosti i potrebi otvaranja ambasade Kanade u Sarajevu, što bi dodatno unaprijedilo odnose dvije zemlje.

Građani Kanade su putem peticije Parlamenta e1455 čiji sponzor je bio član Parlamenta Bob Bratina tražili otvaranje ambasade u Sarajevu. Peticiju je potpisalo više stotina građana Kanade koju je sponzor prezentirao Parlamentu i koja je poslana Vladi na razmatranje.

Otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu uspostavila bi se tako potrebna direktna diplomatska veza sa Bosnom i Hercegovinom, omogućila direktna diplomatska komunikacija s vladinim organizacijama i odjelima unutar Bosne i Hercegovine, te sa nevladinim organizacijama. Također, napravio bi se i značajan doprinos promoviranju privrednih, kulturnih akademskih, sportskih i turističkih potencijala Bosne i Hercegovine, unaprijedili bi se socijalni i administrativni protokoli i aktivnosti, a olakšani bi bili komunikacija investitora i proces razmjene studenata i stručnog osoblja na visokoobrazovnim ustanovama, u firmama, sportskim asocijacijama i slično. Također, to je prilika za kanadsku vladu da svoje diplomatske talente uključi u poboljšanje demokratskih procesa u Bosni i Hercegovini.

Bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi intezivira aktivnosti za ponovno otvaranje ambasade Kanade u Sarajevu. Zatražena je i pojačana aktivnost nadležnih političkih institucija u Bosni i Hercegovini po ovom pitanju.

Kanada kontinuirano pruža snažnu podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i političko-pravnom subjektivitetu Bosne i Hercegovine. Kao članica Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira (PIC) i lider G7, Kanada se zalaže za očuvanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i multietničkog karaktera države BiH. Kanada se oštro protivi politikama koje ugrožavaju stabilnost BiH, uključujući neustavno obilježavanje 9. januara i secesionističke prijetnje. Kanadska vlada podržava rad visokog predstavnika i mjere za jačanje izbornog integriteta. Kanada podržava rezoluciju UN-a iz maja 2024. godine o Međunarodnom danu sjećanja na genocid u Srebrenici, smatrajući istinu o prošlosti ključnom za trajni mir. Povodom pokušaja promocije karata podjele BiH (npr. predstavljanje “trećeg entiteta”) i secesionističkih težnji entiteta RS, Kanadu snažno djeluje protiv rušenja ustavnog poretka BiH. Početkom 2026. godine zabilježena je najšira podrška kanadskih zvaničnika BiH, uključujući članove Vlade, Parlamenta, premijere provincija i gradonačelnike. Kanada je, kroz svoje diplomatske aktivnosti jedan od značajnijih vanjskopolitičkih partnera u očuvanju cjelovitosti Bosne i Hercegovine, navodi se u saopštenju Instituta za istraživanje genocida Kanada .

