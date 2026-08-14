Institut za istraživanje genocida Kanada (IGK) je dobio odgovor iz ureda premijera Kanade Marka Carneyja, od 1. augusta 2026. godine, u vezi sa zaštitom osoba povezanih s Memorijalnim centrom Srebrenica.

Bosanskohercegovačka zajednica u Kanadi i IGK su poslali pismo najvišim kanadskim zvaničnicima povodom informacija o policijskim saslušanjima sadašnjih i bivših zaposlenika te saradnika Memorijalnog centra Srebrenica, tražeći od Kanade da upotrebom snažnog ugleda koga ima u međunarodnoj zajednici zaštiti integritet Memorijalnog centra Srebrenica.

U odgovoru iz ureda premijera Kanade se između ostalog kaže: “Hvala vam za pismo u vezi sa zaštitom osoba povezanih s Memorijalnim centrom Srebrenica. Navode iz pisma smo uzeli veoma ozbiljno u razmatranje. Premijer Kanade je vaše pismo poslao direktno ministrici vanjskih poslova Aniti Anand radi informasanja, razmatranja i preduzimanja mjera iz svoje nadležnosti po navodima iz vašeg pisma.

Najbolji odgovor vlastima entiteta RS koji su sadašnje i bivše zaposlenike Memorijalnog centra Srebrenica pozvali na saslušanje dali su gradonačelnici kanadskih gradova: Ottawa Mark Sutcliffe, Toronta Olivia Chow, Hamiltona Andrea Horwath, Mississauge Carolyn Parrish i Burnabia, Mike Hurley, koji su prihvatili inicijativu da se u navedenim gradovima jedna ulica nazove Srebrenica, izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici i da mladi u kanadskim školama uče o genocidu u Srebrenici.

Navedeni i mnogi dugi gradovi u Kanadi rezolucijama i proklamacijama već više od 15 godina proglašavaju 11. juli Danom sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Kanada je 2010. godine proglasila 11. juli Kanadskim danom sjećanja na Srebrenici, te bila kosponzor rezolucije Generalne skupštine UN o Srebrenici, navodi Institut za istraživanje genocida Kanada.

(Kliker.info)