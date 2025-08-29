Institut za istrazivanje genocida Kanada : Prepis Povelje Kulina bana dostavljen kanadskim muzejima i bibliotekama!

Naša namjera je da što više Kanađana znaju o Povelji Kulina bana.

Jer znanje o Povelji Kulina bana je najbolje sredstvo borbe protiv onih koji osporavaju historijske činjenice, državnost Bosne i Hercegovine i postojanost bosanskog jezika, te pokušavaju promijeniti viševjekovne bosanskohercegovačke granice.

Svim iskrenim bosanskohercegovackim patriotima ma gdje bili na planeti Zemlji sretan 29.08., dan kada su 1189. godine potvrđeni bosanska državnost, bosanski narodni jezik i bosanska pismenost putem bosanske Povelje Kulin bana.

Povelja Kulin bana je najveća, nepremostiva prepreka negatorima bosanske države i bosanskog jezika. Zbog tih državotvornih razloga ovaj dan treba proglasiti državnim blagdanom, a original Povelju vratiti tamo gdje joj je mjesto, u njezinu i našu Bosnu i Hercegovinu, saopštio je danas Institut za istrazivanje genocida Kanada.

(Kliker.info)