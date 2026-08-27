(Kliker.info)

Iza Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, ostaju ratni zločini, zločini protiv čovjećnosti i genocid u Srebrenici, prvi presuđeni genocid u Evropi poslije holokausta.

Međunarodni Rezidualni Mehanizam za Krivične Sudove potvrdio je 2021. godine Mladićevu osuđujuću presudu za genocid, zločine protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja, kao i doživotnu kaznu zatvora.

To nisu političke kvalifikacije niti stvar historijskog tumačenja.

To su činjenice utvrđene pred međunarodnim sudom.

Njegovo ime ostat će trajno zapisano u historiji kao ime jednog od najtežih ratnih zločinaca svijeta, čija je komandna i individualna odgovornost za najteže zločine pravosnažno utvrđena.

IGK podjeća da uz Mladića treba govoriti i o srbijanskom političkom sistemu koji ga je stvorio, podržavao i štitio. U postupku pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu Bosne i Hercegovine protiv Srbije i Crne Gore, Sud nije utvrdio da je Srbija neposredno odgovorna za počinjenje genocida, ali je utvrdio njenu odgovornost za kršenje obaveze da genocid spriječi i da kazni njegove počinioce, uključujući neizručenje Ratka Mladića Haškom tribunalu.

Historija, ma koliko je neki pokušavali prekrajati, neće izbrisati agresije, udružene zločinačke poduhvate i genocid u Bosni i Hercegovini.

IGK još jednom podsjeća da je Tribunal donio historijski važne pravno-historijske presude da se u Bosni i Hercegovini desio genocid, agresija i udruženi zločinački poduhvat.

To Bosni i Hercegovini niko više ne može oduzeti, bez obzira na negiranja genocida, veličanja zločinaca i revizionizma.

IGK će nastaviti historijsko istraživanje koje uključuje nove dokumente, izvore i perspektive. Jer jedno od najvećih naslijeđa Haškog tribunala nisu samo njegove presude nego i ogromna arhiva dokumenata koju je prikupio.

Tribunal je koncentrirao prvi put u civilizaciji, toliko važnih dokumenata, izvornih stvari na jednom mjestu.

Ta građa omogućit će historičarima i drugim istraživačima da se vraćaju ovim pitanjima i nakon što više ne postoji mogućnost novih pravnih postupaka protiv Ratka Mladića.

Jedan od doprinosa IGK je i “Udžbenik o Srebrenici “na bosanskom i engleskom jeziku čija promocija će uskoro biti u Sarajevu, navodi se u reakciji Instituta za istraživanje genocida Kanada .

(Kliker.info)